الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس: الزراعة مسئولة عن ثلث الانبعاثات الحرارية

قالت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، إن الزراعة مسئولة عن ثلث الانبعاثات بدايًة من مرحلة الإنتاج حتى الاستهلاك، لذلك يتم العمل على استحداث نظم زراعية تتوافق مع البيئة، بهدف منع زيادة انتشار الملوثات وبالتالي حدوث التغيرات المناخية، لافتة إلى أن الجملة الأكثر انتشارًا في مؤتمر قمة المناخ «التكيف أو الجوع»، لأن تلك التغيرات لها تأثيرات قوية سلبية على الزراعة والريف، وتتسبب في الهجرة والصراعات.

الدول الإفريقية تحتاج دائمًا للتمويل

وأضافت «رمسيس»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم باسم طبانة وأمل صالح، عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن الدول النامية الأفريقية تحتاج دائمًا للتمويل لإقامة البينة التحتية المناسبة، وإنتاج منتجات متوافقة مع البيئة، مشيرة إلى أن عدم توفير المنتجات الزراعية يؤثر بالسلب علينا خاصة وأن العالم يشهد أزمة طاقة.

COP 27 توصلت إلى توصيات

وتابعت، أن قمة المناخ cop 27 استطاعت التوصل إلى توصيات وتنفيذ بطرق دبلوماسية لم تحدث من قبل، بينها التمويل، والتكيف الزراعي والأمن الغذائي، لتفادي التأثير السلبي الناتج سواء على المدى الطويل أو القصير، لافتة إلى أن هناك إحصائيات تقول «بنهاية هذا القرن ستختفي 50% من المحاصيل الزراعية»، وهذا ما ينتج عنه أزمات وصراعات.

العالم ينصح بالتوجه لوظائف الطاقات النظيفة

وأشارت الخبيرة الاقتصادية، إلى أن العالم بأكمله ينصح بالتوجه للطاقات النظيفة التي ستضم نسبة عالية من معدلات التوظيف، ولكننا نجد عائق في موضوع التمويل للتحول والتوسع في هذا المجال، موضحة أن 34% من التمويل يُمنح لمساعدة الدول النامية، والنسبة الباقية تُقدم في شكل قروض وديون، والتي تزيد من فقر تلك الدول.