أستاذ اقتصاد بيئي: مصر أبرزت الأضرار والخسائر التي تعرضت لها أفريقيا في COP27

قال الدكتور صالح عزب أستاذ الاقتصاد البيئي واستشاري التنمية المستدامة، إن الآمال معقودة على مؤتمر المناخ COP 27 للوصول إلى اتفاقية إطارية جديدة تتفق عليها جميع الدول المشاركة وخاصة الدول المتقدمة، موضحا أن ما يميز هذه القمة التأكيد على قضية التعويضات المقدمة إلى الدول النامية المتضررة والأكثر تضررًا من التغيرات المناخية.

مصر من أقل مناطق العالم إصدارًا للانبعاثات الكربونية

وأضاف «عزب» في مداخلة هاتفية على فضائية «النيل للأخبار»، أن المنظمات الدولية أكدت أن الدول النامية والأفريقية الأكثر تضررًا من التغيرات المناخية، ما دفع مصر لإبراز الأضرار والخسائر التي تعرضت لها أفريقيا نتيجة التغيرات المناخية، رغم كونها غير متسببة بالأزمة إذ أنها من أقل مناطق العالم إصدارًا للانبعاثات الكربونية.

مؤتمر المناخ COP 27 بمدينة شرم الشيخ

وكانت انطلقت أعمال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالمناخ COP 27، يوم 6 نوفمبر بمدينة السلام بشرم الشيخ بمصر، بحضور كبير تجاوز 40 ألف مشارك من 110 من قادة ورؤساء وزعماء وحكومات العالم، إضافة للهيئات والجهات الاقليمية والدولية المعنية بقضايا المناخ والبيئة.