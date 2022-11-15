«الصرف الصحي» بالإسكندرية: وضع خطط عاجلة للتعامل مع نوة المكنسة

تابع المهندس محمود نافع، رئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، استعدادات الشركة للأمطار المتوقعة، التي تزامنا مع نوة المكنسة، والتي تشتهر بكونها شديدة المطر، وتهب في منتصف نوفمبر، حيث جرى وضع خطط عاجلة للتعامل معها.

نوة المكنسة، عرفت بهذا الاسم لشدة الرياح بها حيث تهب رياح شمالية غربية «تكنس» البحر، وتستمر بضعة أيام.

وعقد رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اجتماعًا مع رؤساء قطاعات ومديرو عموم المشروعات والتخطيط والتأمين الفني والتشغيل والصيانة والمكتب الفني والخط الساخن والعمليات.

شبكات الصرف الصحي غير قادرة على استيعاب أمطار الإسكندرية

وأشار رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، خلال الاجتماع، إلى آثار التغيرات المناخية علي محافظة الإسكندرية من كثافات الأمطار وتغيرات مواعيد النوات، وعدم وجود شبكة صرف صحي قادرة على استيعاب كميات الأمطار الحالية التي تتزايد عامًا بعد عام.

فصل مياه الأمطار عن الصرف الصحي

واستكمل: «بناء على توجيه رئيس الوزراء، تتجه الدولة إلى فصل شبكة مياه الأمطار عن شبكة الصرف الصحي، بناء على استراتيجية عمل واضحة ومرحلية، تساهم في خطواتها على الاستفادة القصوى من كميات كبيرة من المياه وإعادة استخدامها في مشروع الدلتا الجديدة.

نافع: رفع المياه سريعاً لعدم استيعاب الشبكات

وأكد ضرورة تكثيف الجهود للإسراع في أعمال رفع تجمعات المياه التي لن تستوعبها الشبكة، وجاهزية المعدات، والخطوات الاستباقية فى تطهير الترع والمصارف لتستوعب مياه الأمطار المحتملة، بالإضافة إلى تكثيف أعمال تطهير الشنايش والمطابق والبيارات، والتأكد من كفاءة وجاهزية المحطات.