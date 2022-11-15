«بلانكيتا» يعرض للمرة الثانية بمهرجان القاهرة السينمائي.. مدته 98 دقيقة

يعرض الفيلم الروائي «بلانكيتا» للمرة الثانية، اليوم، ضمن فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي التي انطلقت يوم الأحد الماضي.

فيلم «بلانكيتا» لـ فرناندو جوزوني المشارك في مهرجان القاهرة السينمائي، إنتاج مشترك بين تشيلي، والمكسيك، ولوكسمبورج، وفرنسا، وبولندا، تدور أحداثه حول «بلانكا» فتاة في الثامنة عشر من عمرها مقيمة في دار رعاية.

قصة فيلم بلانكيتا

وبعد ذلك تصبح الشاهدة الرئيسية في فضيحة تضم أطفال وسياسيين ورجال أثرياء، وكلما طرحت المزيد من الأسئلة، يصبح من الصعب تحديد الدور الذي تلعبه «بلانكا» في الفضيحة.

يبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 98 دقيقة، في الساعة الـ 3:00 عصرًا بسينما الزمالك 2، وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44 حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.

يذكر أنَّ حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي شهد تكريم عدد من الشخصيات من بينهم لبلبة والمخرجة كاملة أبو ذكري والمخرج العالمي بيلا تار.