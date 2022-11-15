«لأجل وطني» و«الحب والحياة» ضمن البانوراما الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي

يعرض اليوم فيلم «لأجل وطني» ضمن البانوراما الدولية، للمرة الثانية بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44.

أحداث فيلم «لأجل وطني»

فيلم لأجل وطني للمخرج رشيد حامي، وإنتاج فرنسي، وهو عمل روائي تدور أحداثه حول «عيسى» ضابط شاب من أصول جزائرية، يلقى مصرعه خلال حفلة الضباط الجدد في أكاديمية عسكرية فرنسية، وعندما يرفض الجيش تحمل مسؤولية الحادث، تحارب عائلة عيسى استعادة حقه.

مدة فيلم «لأجل وطني»

يبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 113 دقيقة، في الساعة الـ3:00 عصرًا في قاعة «إيوارت» بالجامعة الأمريكية.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44 حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.

فيلم «الحب الحياة»

كما يعرض ضمن البانوراما الدولية فيلم «الحب.. الحياة»، خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44، لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

«الحب، الحياة» فيلم روائي لـ كوجي فوكادا، إنتاج اليابان، وفرنسا، والفلبين، وقطر لعام 2022، تدور أحداثه حول «تايكو» التي تعيش مع زوجها «جيرو» وابنها «كيتا» حياة هادئة، إلى أن يعاود «بارك»، الوالد الغائب لطفلها، الظهور في حياتها.

يبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 123 دقيقة، في الساعة الـ 5:45 مساءً بسينما الهناجر في دار الأوبرا المصرية.