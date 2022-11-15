قمة المناخ.. وزير الزراعة يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص بالأمن الغذائي العالمي

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالدكتور كيري فولر المبعوث الخاص الأمريكي للأمن الغذائي العالمي، على هامش مشاركته في فعاليات قمة المناخ، وبحث معه أوجه التعاون المشترك وكذا عرض رؤية مصر فيما يتعلق بمسالة الأمن الغذائي العالمي وتأثره بالتغيرات المناخية، وعرض المبادرة المصرية التي دشنتها وزارة الزراعة الفاست FAST في يوم الزراعة والتكيف بمؤتمر المناخ المنعقد حاليا بشرم الشيخ.

مبادرة الزراعة

وأشار إلى أن مبادرة الزراعة هي مبادرة مكملة للمبادرات الدولية التي تم إطلاقها في كل المؤتمرات السابقة وتستهدف حشد التمويل وزيادة الاستثمارات في الأعمال المناخية خاصة بالدول النامية والتي تعاني من مشاكل التغيرات المناخية الكثيرة على الرغم من مساهمتها الضئيلة في هذا الأمر.

وتطرق إلى إجراءات نفذتها الدولة المصرية على مستوى التوسع الأفقي أو الرأسي للتكيف مع التغيرات المناخية بينها ما هو مرتبط بمشروعات الري وما هو مرتبط بزيادة المساحة الزراعية واتباع سياسات جديدة وتبني نظم مبتكرة بهدف زيادة الإنتاج الزراعي واستنباط أصناف نباتية قادرة على مجابهة التغيرات المناخية ومشروعات استصلاح الأراضي الزراعية واستخدام أجهزة الإنذار المبكر وقيام الدولة بإنشاء مشروعات ضخمة مثل مشروع 100 ألف فدان صوب وغيرها من المشروعات التي تهدف لتحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري.

الحيازات الزراعية

ولفت إلى التحديات التي تواجهه قطاع الزراعة في مصر ومنها تفتت الحيازات الزراعية ومحدودية الموارد المائية والأرضية والتغيرات المناخية وكذا الزيادة السكانية السنوية.

من جانبه أعرب «فولر»، عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر المناخ ونجاح مصر في تنظيم هذا المؤتمر الضخم بمدينة شرم الشيخ كما أشار إلى دعم المبادرة المصرية FAST والتي يمكن أن يكون لها دور هام في حشد التمويل اللازم للاستثمارات في أعمال المناخ.