وزير الزراعة يبحث مع المفوض الأفريقي سبل تنمية القطاع بدول القارة

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح، السفيرة جوزيفا ساكو المفوض الزراعي بالاتحاد الافريقي وبحث معها ‏خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، حيث رحب بتواجد «ساكو»، في يوم الزراعة والغذاء وإلقائها كلمة بالجلسة الوزارية من ملابو إلى شرم الشيخ ممثلًا عن الاتحاد الافريقي، وخلال اللقاء أشار ‏وزير الزراعة إلى أن الدولة المصرية لا تتوانى في تقديم كل الدعم للأشقاء من دول القارة الإفريقية.

جاء ذلك على هامش فاعليات مؤتمر المناخ COP 27 بشرم الشيخ، وفي ضوء رئاسة وزير الزراعة المصري للجنة الفنية الزراعية المتخصصة التابعة للاتحاد الإفريقي.

مؤتمر المناخ نقله كبيرة لإفريقيا

من جانبها، أعربت «ساكو»، عن امتنانها بحضور فاعليات مؤتمر المناخ ال COP 27 وخاصة يوم التكيف والزراعة وتوجهت بالشكر إلى الحكومة المصرية على تنظيمها الرائع لهذا المؤتمر الكبير وأنه يمثل نقلة كبيرة لإفريقيا كما أكدت إمكانية العمل سويًا خلال الفترة المقبلة لتحقيق الأمن الغذائي الافريقي.

الاتفاق على عقد عدد من اللقاءات

وفي نهاية اللقاء اتفق الجانبان على أهمية عقد عدد من اللقاءات لهيئة مكتب اللجنة الفنية سالفة الذكر سواء كان حضوريا او عبر تقنية الفيديو كونفرانس بنهاية الشهر الجاري وبعد الانتهاء من فاعليات مؤتمر المناخ وذلك لوضع خطة وآلية عمل للجنة الفنية الزراعية المتخصصة.