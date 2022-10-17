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الرئيس الإماراتي لنظيره الأوكراني: نبذل ما في وسعنا لتهدئة الأوضاع في كييف

كتب:

عمرو حسني
08:59 م | الإثنين 17 أكتوبر 2022
رئيسا أوكرانيا والإمارات

رئيسا أوكرانيا والإمارات

أجرى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مساء اليوم، اتصالا هاتفيا بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد أسبوع من زيارة الأول لروسيا ولقائه مع الرئيس فلاديمير بوتين.

مناقشة مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية «وام»، أن الرئيسين بحثا خلال الاتصال، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، بالإضافة إلى مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية مع التأكيد على أهمية خفض التوتر والتصعيد عن طريق الحوار والحلول الدبلوماسية.

وذكر الرئيس الإماراتي، أن بلاده تبذل كل ما في وسعها لمنع تفاقم الأزمة وتهيئة الأجواء للتهدئة والتفاوض لمصلحة جميع الأطراف؛ لأن تبعات الأزمة لا تتوقف عند الدولتين ولكن تمتد إلى مختلف دول العالم متسببة في تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي، بالإضافة للأمن والسلم الدوليين.

بن زايد يشكر الرئيس الأوكراني 

ووجّه بن زايد الشكر إلى الرئيس الأوكراني لثقته في جهود الإمارات كوسيط بالقضايا الإنسانية والأمن الغذائي، متبادلين التهاني بمناسبة مرور 30 عاما على إقامة علاقات بين أبوظبي وموسكو وسط تمنيات لعلاقات أكثر ازدهارا بين البلدين.

 

 

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بقلم عمرو حسني