وزير النقل يتفقد أعمال تنفيذ الخط الأول من القطار السريع: يوفر آلاف الوظائف

واصل الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولاته التفقدية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، يرافقه رئيسي وقيادات هيئتي الأنفاق، والعامة للطرق والكباري، حيث تفقد مواقع العمل بمشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين مطروح الفيوم في المسافة من الإسكندرية حتى العلمين بطول نحو 120 كم.

وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع

وتابع وزير النقل، صباح اليوم، أعمال تنفيذ الجسور الترابية والمحطات وأعمال إنشاء عدد من كباري المسار وكباري تقاطاعات القطار الكهربائي السريع، وأعمال تحويل المرافق المتعارضة مع المسار خاصة مع إزالة التعديات على حرم السكة الحديد بخط «القباري - مطروح»، كما أشار إلى أنّ القطار السريع يوفر الآلاف من فرص العمل.

وقال وزير النقل، إنّ خط السكة الحديد «القباري - مطروح»، يمر المسار موازيا للخط الأول من القطار الكهربائي السريع، ويقع في جنوب حرم القطار الحالي وتقع عليه عدد من المحطات المهمة، وهي محطة إسكندرية، التي تقع قرب منطقة النزهة وهي المحطة النهائية من الفرعة الشرقية للمسار داخل مدينة الإسكندرية، وتقع قرب مطار النزهة، كما أنّها محطة تبادلية مع جميع وسائل النقل داخل مدينة الإسكندرية للوصول إلي أي مكان داخل المدينة، وعلى بعد نحو 12 كم تقع محطة العامرية، لخدمة منطقة العامرية والقادمين إلى منطقة ميناء الإسكندرية والدخيلة ومنطقة الماكس بالإسكندرية.

وأوضح أنّها محطة إقليمية ويقع بالقرب منها الحوش التبادلي للقطار البصائع مع القطار الحالي، لخدمة نقل البضائع من وإلى الموانئ الواقعة بالمنطقة وإلى الغرب على بعد نحو 10 كم من محطة العامرية، تقع محطة الاستاد «كينج مريوط» وهي محطة القطار السريع والتي تخدم الاستاد، ومنطقة كينج مريوط وهي المحطة الأولي من الفرعة الشرقية للمسار، ومحطة برج العرب، وهي أول محطة بعد التفريعة للقطار السريع إلى الجهة الغربية، وتخدم بموقعها الحالي مدينة برج العرب القديمة والمدينة الجديدة، ومنطقة برج العرب الصناعية والقريبة من الطريق الساحلي الدولي، وهي محطة للقطار السريع ومن كبرى المحطات على الخط، حيث أنها تتكون من عدد 6 سكك.

واتجه وزير النقل إلى موقع محطة الحمام، بعد محطة برج العرب بنحو 25 كم وهي محطة إقليمية تخدم مدينة الحمام وعدد من القرى بالساحل الشمالي، وتتميز بقربها من الطريق الساحلي الدولي، ثم بعد ذلك إلى محطة العلمين، وهي محطة للقطار السريع، وتخدم مدينة العلمين الجديدة والحركة السياحية بها، والساحل الشمالي الغربي، إضافة إلى حركة نقل البضائع من وإلى ميناء العلمين.

وزير النقل يتفقد كباري تقطاعات القطار الكهربائي السريع

وتفقد وزير النقل، عددا من كباري تقطاعات القطار الكهربائي السريع في هذه المسافة مع الطرق الرئيسية، فضلا عن متابعة أعمال تنفيذ عدد 2 كوبري مسار عند منطقتي برج العرب والحمام، ووجّه الوزير بتنفيذ الأعمال كافة، وفقا لقياسات الجودة العالية والعمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروع، وفقا للموعد المخطط خاصة مع أهمية المشروع الذي يعتبر بداية لمنظومة شبكة القطارات الكهربائية السريعة التي يتم تنفيذها والتي ستمثل نقلة حضارية جديدة في وسائل المواصلات في مصر.

وزير النقل: أعمال القطار الكهربائي السريع تتم بواسطة كبريات الشركات المصرية

وأكد وزير النقل أنّ الأعمال المدنية والإنشاءات تتم بواسطة كبرى الشركات المصرية المتخصصة في هذه المجالات، إضافة إلى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار، تحت إشراف الاستشاري العام للمشروع «سيسترا» الفرنسي، كما وجّه وزير النقل بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية والمحافظات التي يمر بها مسار القطار السريع، للأخذ في الاعتبار المشروعات الجاري تنفيذها والمخطط تنفيذها، للعمل على تكامل وسائل النقل المختلفة وتفاديا لأي تعارض في المشروعات القومية الجاري والمخطط تنفيذها.

وزير النقل: القطار الكهربائي السريع سيساهم في خلق الآلاف من فرص العمل

وأشار إلى أنّ مشروع القطار الكهربائي السريع سيساهم في خلق الآلاف من فرص العمل للشباب، وتقليل الازدحام المروري، وتحقيق مستويات أمان أعلى للركاب، وتأثير أفضل على البيئة، ويساعد على التنمية الاقتصادية ويعزز البنية التحتية للمنطقة، ويساعد على احتواء الزحف العمراني، لافتا إلى أنّ تنفيذ خط قطار كهربائي سريع (ركاب وبضائع) يربط مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر حتى مدينة مطروح على ساحل البحر المتوسط مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة برج العرب والعلمين الجديدة سيساهم في ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة سكك حديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة.

وأضاف وزير النقل، أنّ منظومة القطار الكهربائي السريع التي ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، ستساهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذي يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات، كما أنّ المشروع سيساهم في إنشاء مناطق لوجستية جديدة وتخدم جميع المناطق في الصناعية أو الزراعية المار بها، كما أنه يساهم في نقل المنتجات منها أو نقل الخامات إليها بصورة سريعة وآمنة.

يذكر أنّ شبكة القطارات الكهربائية السريعة الجاري إنشاؤها مكونة من 3 خطوط تغطي أنحاء الجمهورية بآجمالي اطوال تصل الي 2000 كم ويبلغ طول الخط الاول العين السخنة العلمين مطروح الفيوم 660 كم وتبلغ السرعة التصميمية لقطارات المشروع 250 كم /ساعة، والسرعة التشغيلية للقطارات 230 كم/الساعة، وسرعة تشغيل القطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/الساعة، وسرعة تشغيل جرارات البضائع الكهربائية 120 كم /ساعة، ويشتمل المشروع على عدد 24 محطة منها عدد 12 محطات للقطار السريع و12 محطة إقليمية بطول نحو 660 كم.