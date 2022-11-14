أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق المحلية اليوم الاثنين 14 نوفمبر 2022

استقرت أسعار الحديد والأسمنت في نهاية اليوم 14 نوفمبر 2022، إذ سجل طن الحديد الاستثماري نحو 19ألف و476 جنيهًا، وطن الأسمنت الرمادي نحو 1652 جنيهًا، وفق المعلن من بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن متوسط أسعار مواد البناء.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

ونقدم فيما يلي أسعار الحديد والأسمنت اليوم في السوق المحلي وفق نشرة الأسعار اليومية التي تصدرها شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية:

سعر طن الحديد اليوم

واستقر سعر طن الحديد اليوم في الأسواق المحلية، إذ تراوح ما بين 19 ألف جنيه إلى 19650 جنيهًا، وهي أسعار تسليم المصنع، والتي جاءت على النحو التالي:

وسجل سعر طن الحديد في شركات سرحان، الكومي، المعادي، عطية نحو 19 ألف جنيه، بينما سجل في مصر ستيل 19400 جنيه، وحديد بشاي 19600 جنيه.

بينما المراكبي سجل 19550 جنيها، حديد العشري 19300 جنيه للطن، حديد عز 19650 جنيها للطن، حديد المصريين 19550 جنيها،، حديد العتال 19550 جنيها.

سعر طن الأسمنت اليوم

أما سعر طن الأسمنت اليوم وفق نشرة مواد البناء فسجل سعر تسليم أرض المصنع بالسوق المحلية اليوم ما يلي:

جاء سعر طن أسمنت السويدي اليوم 1720 جنيها، بينما أسمنت وادي النيل 1600 جنيه، وحلوان 1620 جنيها، وأسمنت في الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف «العسكري» 1525 جنيها، وأسمنت سيناء بلغ 1550 جنيها للطن الواحد.

بينما بلغ سعر أسمنت «السهم» 1530 جنيها، وسجل سعر «أسمنت النصر» نحو 1580 جنيها للطن، وصل أسمنت قنا «المسلة» إلى نحو 1550 جنيها، ولافارج للأسمنت «المخصوص» 1590 جنيها للطن، وفي العربية للأسمنت «المسلح» 1620 جنيها.