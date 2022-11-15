المسرح الكبير يشهد أول عرض عالمي لفيلم «لا أريد أن أستحيل غبارًا» ضمن مهرجان القاهرة

يعرض اليوم الثلاثاء فيلم «لا أريد أن أستحيل غبارًا» المشارك في المسابقة الدولية، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ44، لأول مرة عالميًا.

إنتاج المكسيك والأرجنتين

فيلم «لا أريد أن أستحيل غبارًا» لـ إيفان لوينبرج الذي يشارك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، وإنتاج المكسيك والأرجنتين، وتدور أحداث الفيلم حول «بيجو» التي يسيطر الملل على حياتها، وتخشى أن تتحول إلى شخص بلا قيمة في الحياة، ولكن مجريات الأمور قد تتغير إذ تعلن مجموعة التأمل حديثة العهد المنتسبة إليها عن كارثة كبيرة.

مدة فيلم «لا أريد أن أستحيل غبارا»

يبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 86 دقيقة، في الساعة الـ9:45 مساءًا بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

يذكر أنَّ فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44 مستمرة حتى يوم22 نوفمبر الجاري وكانت قد انطلقت يوم الأحد الماضي بحضور عدد كبير من الفنانين منهم يسرا وليلى علوى والهام شاهين وخالد النبوي وشريف منير وسوسن بدر ونور وإنجي المقدم ونبيلة عبيد وصفية العمري.