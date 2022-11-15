عرض فيلم «حورية» ضمن مسابقة «آفاق السينما العربية» في مهرجان القاهرة

يعرض اليوم فيلم «حورية» ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، للمرة الثانية بمهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ44.

فيلم «حورية» لـ مونيا ميدور

فيلم حورية لـ مونيا ميدور، إنتاج بلجيكا، ويعرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو عمل روائي تدور أحداثه حول حورية، راقصة موهوبة، تحلم بالالتحاق بفرقة الباليه الوطنية الجزائرية، وحتى تحقق حلمها تعمل ليل نهاراً حتى تسد احتياجاتها، إلى أن تتعرض لهجوم يقلب حياتها رأسًا على عقب.

مدة فيلم حورية

يبدأ عرض فيلم حورية الذي تبلغ مدته 104 دقائق، في الساعة الـ8:45 بقاعة «إيوارت» في الجامعة الأمريكية.

فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44 حتى يوم22 نوفمبر المقبل، وتمّ افتتاح الدورة الـ 44 من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي برئاسة الفنان حسين فهمي يوم الأحد الماضي، الذي تستمر فعاليته من الفترة 13 إلى 22 نوفمبر الجاري.

وحمل حفل الافتتاح بين طياته مشاعر الحنين إلى عظماء الفن في مصر والوطن العربي، وأيضاً الاعتراف بكفاءة النجوم الحالين وتكريمهم.