الاتحاد الأوروبي يعلن تنويع مخزونات الطاقة بعيدا عن النفط الروسي

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن تنويع مخزونات الطاقة داخل الاتحاد الأوروبي بعيدا عن النفط الروسي، وفق نبأ عاجل لقناة «العربية».

وقالت فون دير لاين إن أوروبا ستعمل على تنسيق سوق الطاقة المتجددة، مشيرة إلى أن برامج الاستثمار في البنية التحتية تصل إلى 100 مليار دولار خلال 5 سنوات.

وأضافت «سنضخ المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية بالدول النامية والفقيرة، لمساعدتها على مواجهة أزمة الطاقة».