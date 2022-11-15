مفوضة الاتحاد الأوروبي: الأزمة الروسية الأوكرانية تؤثر على الفئات المستضعفة

قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الطاقة كادري سيمسون، إنّ الأزمة الروسية الأوكرانية تؤثر على العالم أجمع وخاصة الفئات المستضعفة، وهو ما منح العالم دفعة قوية للتعجيل بمرحلة حل هذه المشكلات سريعا.

«سيمسون»: نركز مجهوداتنا لحل مشكلة الغاز الطبيعي

وأضافت «سيمسون»، خلال كلمتها ضمن فعاليات قمة المناخ COP27: «لا أفهم فكرة لماذا نعتمد على التفكير في السياسات فقط، على سبيل المثال، نحن في الاتحاد الأوروبي نريد أن نركز على مجهوداتنا ومشكلة الغاز الطبيعي التي ستصبح كبيرة كما نرى الآن، يوجد لدينا 3 أعمدة رئيسية نتحدث عنها هنا، مثل الطاقة المتجددة، ونصنع الكثير من التقدم في ملف التجدد في أوروبا، ونريد أن نتحرك بسرعة أكبر، وأن تكون 45% من مصادر الطاقة لدينا في أوروبا متجددة».

وتابعت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الطاقة: «الدول حول العالم في COP27 تضع بعض الاتفاقيات حول الهيدروجين الأخضر كما تحدثنا سابقا، دعوني أكون واضحة عندما أقول بضرورة وجود تعويضات عن هذه الخسائر والمشكلات التي تحدث».

تقليل الطلب على مصادر الطاقة التقليدية

وأكدت «سيمسون»، قائلة: «في السوق العالمي، نتحدث عن تقليل الطلب على مصادر الطاقة التقليدية، ويجب تطبيق الوعود والتعهدات، وهناك علاقات قوية تجمع بين البلدان على مستوى العالم، وهذا الأمر يناقض مشكلة الغاز الطبيعي».

وواصلت: «يجب أن ندعم ملف الهيدروجين الأخضر في مختلف البلدان، ويجب أن نوفر الحلول لمشكلات الوقود التقليدي للحصول على طاقة نظيفة ووقود متجدد، وبالنسبة للاتحاد الأوروبي هذا الأمر أولوية لنا، ونشدد على أهمية الاستثمار العالمي في أفريقيا».