أسعار اللحوم اليوم.. اعرف بكام في المحلات والمجمعات الاستهلاكية

أوضحت النشرة السعرية التي تصدرها شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، استقرار أسعار اللحوم اليوم الأحد 13 نوفمبر، في الأسواق المحلية، خاصة مع استمرار ضخ كميات كبيرة منها عبر منافذ وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية.

وفيما يلي نرصد أسعار اللحوم اليوم في محلات الجزارة ومنافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية والمحلات التجارية الكبرى، وهي:

أسعار اللحوم اليوم في محلات الجزارة

وفي محلات الجزارة سجل سعر اللحوم اليوم كالآتي:

تراوح سعر الكيلوجرام من اللحوم البلدي الكندوز ما بين 160 إلى 190 جنيهًا حسب القطعية، وجاءت الأسعار المعلنة كالآتي:

اللحم الضأن يتراوح ما بين 170 و200 جنيه.

كباب الحلة تباين 160 إلى 190 جنيها.

الكبدة الكندوز سجلت بين 155 و180 جنيها للكيلو.

الأستيك والبفتيك تراوح ما بين 155 و160 جنيها للكيلو.

اللحم الجملي بين 130 و160 جنيها للكيلو.

اللحم المفروم البلدي تراوح بين 160 و200 جنيه.

البتلو سعر بين 170 و190 جنيهًا.

أسعار اللحوم في المحلات التجارية

وتنوعت أنواع اللحوم المعروضة في المحلات التجارية الكبرى، وجاءت كالآتي:

لحم بقري مستورد مفروم 138 جنيها.

مكعبات بقري بلدي بسعر 160 جنيها للكيلو.

سجق بلدي بقري 145 جنيها.

لحم مفروم قليل الدسم 165 جنيها.

موزة بلدي بقري 195 جنيها.

إسكالوب بقري بلدي 195 جنيها.

لحم بقري مفروم بلدي 170 جنيها.

ستيك ريب أي بلدي بسعر 230 جنيها.

برجر لحم بقري 140 جنيها.

كفتة بقري 145 جنيها.

رقبة بقري 175 جنيها.

إنتركوت بقري بلدي 230 جنيها

لحم مفروم برازيلي 155 جنيها.

عظام 6 جنيهات للكيلو.

روست بيف بلدي بسعر 230 جنيها.

عرق فلتو بلدي 290 جنيها.

مكعبات لحم بقري بلدي قليل الدسم 195 جنيها.

كبد وكلاوي وقلب بقري بلدي 230 جنيها.

مكعبات لحم ضاني بالعظم بلدي بسعر 190 جنيها.

موزة ضاني بلدي 220 جنيها.

ريش ضاني بلدي 235 جنيها.