أسعار اللحوم اليوم الاثنين في محلات الجزارة والمجمعات الاستهلاكية
كتب:
منى سعيد
10:49 م | الإثنين 14 نوفمبر 2022
لحوم في السوق المحلية - تعبيرية
استقرت أسعار اللحوم، اليوم الاثنين، في السوق المحلية، خاصة بعد طرح كميات كبيرة في منافذ التوزيع الحكومية.
وفيما يلي نرصد أسعار اللحوم، اليوم، في محلات الجزارة والمحلات التجارية الكبرى، وهي:
أسعار اللحوم اليوم في محلات الجزارة
- سعر الكيلوجرام من اللحوم البلدي الكندوز ما بين 160 إلى 190 جنيهًا حسب القطعية.
- الضأن يتراوح ما بين 170 و200 جنيه.
- كباب الحلة تباين 160 إلى 190 جنيها.
- الكبدة الكندوز سجلت بين 155 و180 جنيها للكيلو.
- سعر الكيلو من الأستيك والبفتيك تراوح ما بين 155 و160 جنيها.
- الكيلو الجملي بين 130 و160 جنيها.
- اللحم المفروم البلدي تراوح بين 160 و200 جنيه.
- البتلو سعر بين 170 و190 جنيهًا.
أسعار اللحوم في المحلات التجارية
وجاءت أسعار اللحوم في المحلات التجارية الكبرى، كالآتي:
- سعر الكيلو جرام من اللحم البقري مستورد مفروم 138 جنيها.
- مكعبات بقري بلدي بسعر 160 جنيها.
- مكعبات لحم بقري بلدي قليل الدسم 195 جنيها.
- مكعبات لحم ضاني بالعظم بلدي بسعر 190 جنيها.
- اللحم مفروم البقري البلدي 170 جنيها.
- مفروم قليل الدسم 165 جنيها.
- مفروم برازيلي 155 جنيها.
- الإسكالوب بقري بلدي 195 جنيها.
- عرق فلتو بلدي 290 جنيها.
- إنتركوت بقري بلدي 230 جنيها.
- السجق البلدي البقري 145 جنيها.
- ستيك ريب أي بلدي بسعر 230 جنيها.
-الكفتة بقري 145 جنيها.
- رقبة بقري 175 جنيها.
- سعر الموزة البلدي بقري 195 جنيها.
- الضأني البلدي بسعر 220 جنيها.
- ريش ضاني بلدي 235 جنيها.
- برجر لحم بقري 140 جنيها.
- روست بيف بلدي بسعر 230 .
- كبد وكلاوي وقلب بقري بلدي 230 جنيها.