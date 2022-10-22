أسعار اللحوم اليوم في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية.. الكندوز بـ90 جنيها

استقرت أسعار اللحوم اليوم في الأسواق والمحلات التجارية، بعد أن شهدت ارتفاعا في محلات الجزارة، إذ تهتم شريحة كبيرة من المواطنين بالاطلاع على سعر اللحم في محلات الجزارة ومنافذ البيع الحكومية، والمجمعات الاستهلاكية، لأنها من الأطعمة التي تتواجد على موائد المصريين باستمرار؛ إذ أنها تحتوي على البروتين المهم لبناء العضلات للأطفال والكبار.

وفيما يلي، نرصد أسعار اللحوم اليوم في محلات الجزارة ومنافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية والمحلات التجارية الكبري، التي جاءت كالتالي:

أسعار اللحوم اليوم في محلات الجزارة

وفي محلات الجزارة سجلت أسعار اللحوم اليوم كالآتي:

الكبدة تتراوح بين 150 و180 جنيهًا.

الجملي يتراوح بين 110 إلى 130 جنيهًا للكيلو.

البتلو سجل ما بين 160 إلى 180 جنيهًا للكيلو.

الضأن تراوح بين 180 و195 جنيها للكيلو.

كباب حلة يتراوح سعر الكيلو بين 180 و195 جنيهًا.

الكندوز تراوح ما بين 180 و200 جنيه للكيلو.

لحم مفروم سجل بين 145 و185 جنيهًا للكيلو.

البقري البلدي تراوح بين 155 و195 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم في منافذ البيع الحكومية

وفي منافذ البيع الحكومية الموجودة، جاءت أنواع اللحوم وأسعارها كالآتي:

الكندوز 90 جنيهًا.

لحم المفروم 85 جنيهًا للكيلو.

اللحم السوداني المجمد 80 جنيهًا.

الكبدة المستوردة المجمدة 70 جنيهًا.

اللحوم السودانية الطازجة 120 جنيهًا.

سعر اللحوم في المجمعات الاستهلاكية

وجاءت أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية كالتالي:

اللحوم الضأن المجمدة سجلت 75 جنيهًا للكيلو.

اللحم البرازيلي المجمد سجل اليوم 90 جنيهًا.

اللحم البرازيلي المجمد المفروم سجل 90 جنيهًا.

اللحم الضاني 100 جنيه.

أسعار اللحوم في المحلات التجارية

وتنوعت أنواع اللحوم المعروضة في المحلات التجارية الكبرى، وجاءت كالآتي:

مكعبات بقري بلدي بسعر 190 جنيها للكيلو

سجق بلدي بقري 145 جنيها

لحم مفروم قليل الدسم 155 جنيها

لحم بقري مستورد مفروم 135 جنيها

موزة بلدي بقري 210 جنيهات

اسكالوب بقري بلدي 215 جنيها

لحم بقري مفروم بلدي 190 جنيها

برجر لحم بقري 160 جنيها

رقبة بقري 200 جنيه

انتركوت بقري بلدي 215 جنيها

عظام 6 جنيهات للكيلو

روست بيف بلدي بسعر 217 جنيها

عرق فلتو بلدي 246 جنيها

مكعبات لحم بقري بلدي قليل الدسم 200 جنيه

كبد وكلاوي وقلب بقري بلدي 195 جنيها

كبدة إسكندراني 100 جنيه

ريش ضاني بلدي 220 جنيها