«تعليم الشرقية»: انطلاق برنامج تدريبي بالتعاون مع الوكالة الأمريكية

شهد المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، ومحمد رمضان غريب، وكيل المديرية، انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي التي تنظمه الإدارة المركزية للتعليم الفني بالوزارة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تحت عنوان «تأهيل مقيمي ومحققي التعليم الزراعي وفقا لمنهجية الجدارات المهنية».

رفع مهارات وكفاءة معلمي وموجهي ومديري مدارس الثانوية

يستهدف البرنامج التدريبي رفع مهارات وكفاءة معلمي وموجهي ومديري مدارس الثانوية الفنية الزراعية على مستوى المديرية وتأهيل وتزويد مقيمي ومحققي التعليم الزراعي نظريًا وعلميا بالمعارف والخبرات والسلوكيات التي تساعدهم في تطبيق منهجية الجدرات احترافيا في ضوء معايير الاعتماد وتقديم تلك البرامج التدريبية وفق نظام التدريب الحديث على أسس ومهارات عالية.

التدريب على أرض الواقع

وأشاد المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بأهمية التدريب للفئات المستهدفة وقدم الشكر للقائمين على التدريب وحثهم على تطبيق التدريب على أرض الواقع وتكليفهم بوضع خطط لمدارسهم وخطط متابعة لذلك وإدارة الوقت بصورة جيدة.

ودعا محمد رمضان وكيل الوزارة المتدربين لنقل خبراتهم لزملائهم بالمدارس والعمل على تفعيل التدريب وقياس أثر البرنامج التدريبي لتحقيق أكبر استفادة لخدمة أبنائنا الطلاب في التعليم الفني.