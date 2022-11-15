الخارجية الروسية: عمليتنا العسكرية في أوكرانيا مشروعة وزيلينسكي يرفض السلام

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجى لافروف، إن العملية العسكرية في أوكرانيا مشروعة و«زيلينسكي» لا يريد السلام، وأضاف خلال كلمته في قمة العشرين بإندونيسيا وفقا لما ذكرته قناة «العربية»، أن الجيش الأوكراني استخدم الممرات الإنسانية في عمليات عسكرية وأوقفنا ذلك.

أجرينا محادثات مع ماكرون وشولتس حول أوكرانيا

وأشار إلى أن الدول الغربية تأمر زيلينسكي بعدم الدخول في مفاوضات مع روسيا، وتابع قائلا: «أجريت محادثات مع ماكرون وشولتس حول أوكرانيا وماكرون تعهد بإبقاء قنوات الاتصال مع بوتين مفتوحة».

لافروف: واشنطن والناتو منخرطان في الحرب بأوكرانيا

وأكد لافروف، أن الأمم المتحدة تفعل ما بوسعها لتلبية طلبات روسيا بشأن اتفاق الحبوب، منوها بأن موسكو جاهزة للتفاوض لكن كييف هي من ترفض.

وشدد «لافروف»، على تورط واشنطن والناتو في الحرب بأوكرانيا، لافتا إلى أن واشنطن والناتو يرسلان آلاف المرتزقة إلى أوكرانيا، وكييف وضعت شروطا تعجيزية لمحادثات السلام: «رفض كييف للحوار يجعل التوصل لاتفاق سلام أصعب».