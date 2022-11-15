القبض على شقيقين أطلقا الرصاص على عامل بسبب خلافات الجيرة في البساتين

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط شقيقين بالقاهرة لقيامهما بالتعدى بالضرب على أحد الأشخاص بإستخدام فرد خرطوش محدثًا إصابته.

بداية البلاغ

تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (عامل ، مقيم بدائرة القسم) مصاب برش خرطوش ، إثر إدعاء مشاجرة بالمنطقة محل سكنه .بالإنتقال وسؤاله قرر بحدوث مشادة كلامية بينه، وبين (عاطل وشقيقه ، يقيمان بذات المنطقة) بسبب خلافات حول الجيرة تطورت إلى مشاجرة أطلق خلالها أحدهما عيار نارى تجاهه من "فرد خرطوش" كان بحوزته نتج عن ذلك إصابته المُنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبحوزة أحدهما السلاح المُستخدم فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه .تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.