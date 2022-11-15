رئيس التحرير

أحمد الخطيب

قبل إطلاق المرحلة الخامسة.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة «إحياء الجذور»

كتب:

منة عبده
12:21 م | الثلاثاء 15 نوفمبر 2022
السفيرة سها جندي.. وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج

السفيرة سها جندي.. وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج

«إحياء الجذور NOSTOS»، إحدى المبادرات الرئاسية التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين مصر واليونان وقبرص، حيث تم إطلاق 4 نسخ من المبادرة منذ عام 2017، وتستعد وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لإطلاق النسخة الخامسة خلال الفترة المقبلة. 

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، ما تريد معرفته عن المبادرة الرئاسية «إحياء الجذور»، وفقا لوزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج. 

مبادرة «إحياء الجذور» في نقاط

- مبادرة «إحياء الجذور NOSTOS»، أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في القمة الثلاثية بنيقوسيا في نوفمبر 2017.

- تم تنفيذ النسخة الأولى من مبادرة «إحياء الجذور NOSTOS» في أبريل 2018 بحضور رؤساء الثلاث دول «مصر واليونان وقبرص» بمحافظة الإسكندرية.

- تم تنظيم النسخة الثانية لمبادرة «إحياء الجذور» للأطباء المصريين في إنجلترا بجانب الأطباء اليونانيين والقبارصة في نوفمبر 2018.

- تم تنظيم النسخة الثالثة من مبادرة «إحياء الجذور NOSTOS» عام 2019 بأستراليا لتعزيز التعاون التجاري بين الجاليات المصرية واليونانية والقبرصية المقيمة بأستراليا.

- تم تنفيذ النسخة الرابعة في ديسمبر 2019 بهدف ربط الشباب من الدول الثلاثة لتقوية العلاقات التاريخية والثقافية والتركيز على الروابط والتحديات المشتركة.

- تستهدف مبادرة «إحياء الجذور NOSTOS» تعزيز مجالات التعاون بين مصر وقبرص واليونان.

- تعد مبادرة «إحياء الجذور NOSTOS» المبادرة الأولى من نوعها التي تهدف إلى إحياء الاحتفاء الشعبي بالجاليات الأجنبية التي كانت تعيش في مصر.

- تهدف مبادرة «إحياء الجذور NOSTOS» العودة إلى العادات التي امتزجت عبر السنين لتشكل وجدان شعوب جمعها تاريخ مشترك وحاضر يحمل الخير وحب الحياة.

- تعد مبادرة «إحياء الجذور NOSTOS» انعكاساً واضحاً لمتانة العلاقات التاريخية بين دولنا.

النسخة الخامسة من مبادرة إحياء الجذور

وتستهدف النسخة الخامسة من مبادرة «إحياء الجذور NOSTOS» المزمع انعقادها خلال الفترة المقبلة، عدد من المحاور، وهي: 

1- المزيد من توثيق وتعزيز العلاقات بين مصر، من خلال الجاليات اليونانية والقبرصية التي كانت تعيش في مصر سابقا.

2- شباب البلدان الثلاثة، ورفع مستوى التعاون المشترك بينهم.

3- تحقيق رسالة مودة وروح طيبة من جانب مصر تجاه كل من عاش على أرضها وترك أثرا أو إرثا إنسانيا.

اقرأ المزيد:

«القاهرة الإخبارية» تكشف تفاصيل اتفاق بريطانيا وفرنسا للحد من الهجرة غير الشرعية

وزيرة الهجرة توجّه بإعداد قائمة بخبراء وعلماء مصر في أمريكا للاستفادة من خبراتهم

وزيرة الهجرة: إطلاق مبادرات جديدة للشباب في مصر وقبرص واليونان

انطلاق الاجتماع الوزاري السابع لوزراء الهجرة بمصر وقبرص واليونان

الهجرة: مبادرة «إحياء الجذور» تعزز روابط الصداقة بين مصر واليونان وقبرص

«الهجرة»: إطلاق النسخة الخامسة من مبادرة «إحياء الجذور» بعد توقف 3 سنوات
منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.