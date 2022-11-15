إحباط تهريب 18 مليون قرص مخدر من ميناء الإسكندرية

نجح ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات، في إحباط تهريب 18 مليون قرص مخدر عبر ميناء الإسكندرية، على متن إحدى السفن التي تحمل علم دول أوربية.

إخطار للأجهزة الأمنية

وتلقت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية، إخطارًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إخطارًا يفيد بورود معلومات تكشف اعتزام تهريب أقراص مخدرة لمصر عبر ميناء الإسكندرية

تفاصيل ضبط 18 مليون قرص مخدر

وجرى تقنين الإجراءات، وتم الدفع بمعدات متطورة، لتحديد مكان إخفاء المواد المخدرة، وتم العثور عليها بمشاركة الأمن الوطني والأمن العام وتم ضبط 18 مليون قرص مخدر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

المتهمون من جنسيات أجنبية

وتم ضبط المتهمين وتبين أنهم يحملون جنسيات أجنبية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجرى تحرير المحضر اللازم ويحمل رقم 1776/20223 جنايات الميناء، وجري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.