13 مصابا في تصادم أتوبيس وسيارة نقل بكفر الشيخ «صور»

حصلت «الوطن» على الصور الأولى لحادث التصادم بين أتوبيس وسيارة ربع نقل على الطريق الدولي الساحلي في محافظة كفر الشيخ، ما أسفر عن إصابة 13 شخصًا جرى نقلهم إلى مستشفى بلطيم النموذجي، لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، خطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ربع نقل على الطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ، كما تلقت غرفة العمليات بالمحافظة، إشارة بوقوع الحادث، وهرعت 7 سيارات إسعاف، لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين، لمستشفى بلطيم النموذجي.

دوريات لتسيير حركة المرور

ودفعت إدارة مرور كفر الشيخ، بدوريات مرورية لتيسير حركة المرور على الطريق بموقع الحادث منعًا لتكدس حركة السيارات ولتيسير وتأمين موقع الحادث، حتى تتمكن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم من رفع آثار الحادث بالمعدات الخاصة بها، لعدم إعاقة حركة الطريق الدولى الساحلى بالتنسيق مع باقي الأجهزة.