ضبط 1920 قضية تموينية في حملات موسعة على الأسواق خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1920 قضية تموينية متنوعة من بينها :-

591 قضية بيع بأزيد من السعر

وجرى ضبط 6 قضايا في مجال حجب السلع الاستراتيجية، وضبط 591 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد البناء، وتمّ ضبط 903 قضايا في مجال مخالفات المخابز.

وفي إطار جهود الإدارة في رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق، فقد أسفرت الجهود عن ضبط قضية بمضبوطات بلغت 15 قطعة ملصقات.

ضبط 3.24 طن دواجن غير صالحة

وجرى ضبط 3,24 طن دواجن غير صالحة بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية في المنوفية، وضبط 35 قضية بإجمالي مضبوطات بلغت 14809 عبوات سجائر في حملات رصد ومتابعة حجب السجائر والبيع بأزيد من السعر الرسمي والمهربة جمركياً،