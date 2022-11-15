خبير اقتصادي جزائري لقناة «القاهرة الإخبارية»: نحتاج عملة «مغاربية» موحدة

قال الخبير الاقتصادي الجزائري فارس مسدور، إنّ وزير المالية الجزائري أكد أن بلاده تسعى إلى لعب دورا محوريا في المنطقة المغاربية، وركز على فتح مجال الأعمال للتعاون والشراكة بين الشركاء الاقتصاديين لكل الدول المغاربية، مشيرا إلى صعوبة الحديث عن تعاون مغاربي في ظل الخلافات السياسية والدبلوماسية.

ضرورة صك عملة موحدة بين الدول المغاربية

وأضاف مسدور خلال تصريحات عبر تطبيق «سكايب»، مع الإعلامية فيروز مكي، مقدمة النشرة المغاربية على قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك بعض العناصر التي إن توفرت، فإن الحديث عن إحداث ديناميكية تنموية اقتصادية مستدامة حقيقية يتطلب أولا إنشاء عملة موحدة بين الدول المغاربية، إذ أن لكل دولة مغاربية عملتها، واقتصاداتها ليست بالاقتصادات القوية جدا، بخلاف الاقتصاد الجزائري الذي حصل على قيمة أكبر في ظل الأزمة الأوكرانية الروسية، نتيجة حيازتها احتياطيات هامة من الغاز والبترول بشكل عام.

مناطق حرة تجسد الحرية الاقتصادية الحقيقية في المنطقة المغاربية

وتابع أن هناك مناطق حرة تجسد الحرية الاقتصادية الحقيقية التي ينشدها رجال الأعمال في الدول المغاربية، ولكن المناطق الحرة في الدول المغاربية ماتزال ضعيفة، إذ أن الجزائر صادقت مؤخرا على قانون المناطق الحرة، وقانون للاستثمار يسمح باستقطاب الاستثمارات الأجنبية بشكل عام والمغاربية بشكل خاص.

وأكد أن الجزائر لديها خطة تنويع الاقتصاد، عوضا عن الارتكاز على المحروقات في اقتصادها، حيث تريد أن تعتمد على تنوع للاقتصاد، وبخاصة في مجال الصناعات الاستخراجية: «لدينا مناجم غير مستغلة في الرخام، بما يزيد عن 470 نوع من الجرانيت لم يتم استغلالها بالشكل اللازم، وهناك إمكانيات كبيرة فيما يتعلق باستغلال الذهب في الصحراء في أكثر من منطقة».