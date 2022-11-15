ضبط 4 أشخاص سرقوا «توك توك» بأسلوب توصيل الأسلاك في بدر

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من موظف بإحدى المدارس الكائنة بدائرة القسم باكتشافه سرقة توك توك ملكه حال توقفه أمام المدرسة عمله.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية مقيمين بدائرة القسم.

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب توصيل الأسلاك، وأضافوا ببيعها لدى عميلهم سيئ النية (سائق، مقيم بالقليوبية) مقابل مبلغ مالي، وباستهدافه أمكن ضبطه وبحوزته الدراجة النارية المستولى عليها، وباستدعاء المجني عليه اتهمهم بالسرقة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.