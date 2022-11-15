القبض على متهمين بتبييض 10 ملايين جنيه في الإسكندرية

أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال شخصين بالإسكندرية بتهمة غسـل 10 ملايين جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي في مجال توظيف الأموال.

تتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية

وقال بيان للوزارة إنه استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال، قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين يقيمان بمحافظة الإسكندرية لقيامهما بممارسة نشاطاً احتياليا.

وأكد البيان أن المتهمين تلقيا مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال التجارة مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهما، مما مكنهما من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 10 ملايين جنيه وتوقفا عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.

غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي

وأضاف البيان أن المتهمين حاولا غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي وصبغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «تأسيس شركات - شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات» بالإضافة إلى إيداع بعض تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها، وقدرت متحصلات النشاط الإجرامي بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريباً.