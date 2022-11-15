«قدم صحيح» حملة لـ«صناع الخير» للتوعية بطرق الوقاية من مضاعفات السكري

أعلنت مؤسسة «صناع الخير» للتنمية، عن إطلاق مبادرة «قدم صحيح» لتقديم العلاج والرعاية لمرضى القدم السكري غير القادرين، كحماية لهم من البتر، واحتفالا باليوم العالمي للوقاية من مرضى السكر.

وقالت المؤسسة، في بيان لها، إنه سيجرى إطلاق حملة توعية مكثفة وممتدة طوال شهر نوفمبر من خلال التواصل المباشر ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلام وعبر غرف المبادرة المنتشرة في المستشفيات الجامعية المختلفة بهدف تعريف الشرائح الأكثر عرضة للإصابة بالسكر بطرق الحماية من الاصابة وتعريف مرضى السكر بمخاطر ومضاعفات المرض ومنها القدم السكري وطرق الحماية والوقاية من الإصابة، فضلا عن أهمية اللجوء لطبيب متخصص منذ اللحظات الأولى لمعرفة الإصابة بمرض السكر.

فريق عمل مبادرة قدم صحيح

وأوضح هاني عبدالفتاح، المدير التنفيذي لصناع الخير، أن حملة التوعية التي تنفذها المؤسسة من خلال فريق عمل مبادرة «قدم صحيح» المنتشر في 20 غرفة للمبادرة بـ20 مستشفى جامعي في 14 محافظة، يتواجدون في القوافل التي تنظمها وتشارك في تنظيمها صناع الخير لخدمة أهالي القرى فى المحافظات المختلفة.

تابع، أن آخر هذه القوافل هي «ستر وعافية»، التي نظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي، والتي تهدف تقديم رسائل التوعية للأهالي المستفيدين من هذه القوافل وإرشادهم لأهمية توجه مريض القدم السكري لأقرب غرفة «قدم صحيح»، بأقرب مستشفى جامعي لتلقى الرعاية الطبية والعلاج الشهري اللازم بالمجان، وذلك تحت إشراف ومتابعة أساتذة الأوعية الدموية بالمستشفيات الجامعية.

وأشار «عبدالفتاح»، إلى أن مبادرة «قدم صحيح»، أطلقتها «صناع الخير» ضمن جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وبالتعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، بهدف تقديم خدمات طبية ذات جودة وبالمجان تماما لمرضى «القدم السُكري» غير القادرين، ولتعزيز القدرة على حماية المرضى من بتر القدم ونشر الوعي حول طرق الوقاية من الإصابة بالقدم السكرى وآليات الحماية من بتر القدم.

9 ملايين مواطن مصابين بالسكر

وأوضح أن مصر بها 9 ملايين مواطن مصابين بمرض السكر معرض منهم حوالي 10% لبتر القدم بسبب مضاعفات القدم السكري، لذلك توفر «صناع الخير» العلاج غير القادرين العلاج، فضلا عن برامج التوعية بطرق الوقاية من الإصابة بالقدم السكري وطرق الحماية من بتر القدم، حيث تصل تكلفة الحقيبة الواحدة من ألف إلى 4 آلاف جنيه بحسب حالة المريض ، ويتم تسلميها له مجانا.

وقال مدير المبادرة، إنها نجحت حتى الآن في تقديم خدماتها العلاجية لأكثر من 6 آلاف مريض قدم سكري في 20 غرفة، وتستهدف الوصول بعدد الغرف لـ30 غرفة خلال هذا العام، بما يمكن من تقديم خدمات العلاج والتوعية لعدد أكبر من المرضى سنويا، وكذلك تنظيم حملات موسعة للتوعية بطرق الوقاية من الإصابة بالقدم السكري والحماية من بتر القدم.