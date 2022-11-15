أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي لـ82 ألف جندي منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 82 ألفًا و80 جنديًا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما نقلت وكالة أنباء «يوكرينفورم»، اليوم الثلاثاء، أنَّه خلال هذه الفترة خسرت روسيا 2861 دبابة و5 آلاف و773 من المركبات المدرعة و1850 من النظم المدفعية و393 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و278 طائرة و261 مروحية و16 سفينة حربية، فضلا عن 160 وحدة من المعدات الخاصة و4 آلاف و351 من المركبات وخزانات وقود و1511 طائرة دون طيار.

الأزمة الروسية الأوكرانية

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرًا إلى أنَّ هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أنَّ موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، مع زيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.