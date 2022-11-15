«التعليم» توجّه بفحص طلاب المدارس وعزل المصابين بأمراض مُعدية

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن دليل وزارة الصحة والسكان للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية، والشروط الصحية الواجب توافرها في المنشآت التعليمية، لضمان عدم إصابة الطلاب بالأمراض المعدية، التي قد تكون سببا في إعاقتهم دراسيا أو جسديا بشكل أو بآخر، وفحص الطلاب وعزل كل من تظهر عليه أعراض لأي أمراض معدية حسب تعليمات وزارة الصحة والسكان لهذا المرض.

طبيب في كل منشأة تعليمية

وأوضحت الوزارة في بيان عنها، أنّ تعليمات قطاع الطب الوقائي بالخدمات الصحية الواجب توافرها في المنشآت التعليمية، أكدت أهمية وجود طبيب بكل منشأة تعليمية، أو طبيب للإشراف على مجموعة من المنشآت التعليمية المتقاربة في حي واحد أو أكثر، وحال تعذّر الأمر فيمكن لممرض، تولي عملية الإشراف الصحي على المنشآت التعليمية، على أن يتم استدعاء الطبيب من مقر عمله في الحالات الطارئة.

وتضمّنت التعليمات، منع الطلاب من التواجد في المنشأة التعليمية، تتأكد إصابته بمرض معدٍ حتى الشفاء منه تماما، وانتهاء فترة العدوى، مع التزامه في بعض الأمراض المعدية بإحضار ما يؤكد سلامته وعدم خطورة عودته إلى المنشأة التعليمية من الجهة الطبية المسؤولة.

فحص العاملين في المطاعم بالمنشآت التعليمية

وبحسب الوزارة، تضمّنت التعليمات، کشف طبي شامل عند التحاق الطلاب بالمنشآت التعليمية للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية، وضرورة ملاحظة الطلاب في الطابور الصباحي و أو في قاعات الدراسة، وعزل أي طالب في غرفة العزل بالمنشأة التعليمية يشتبه إصابته بأي من الأمراض المعدية حتى حضور الطبيب إلي المنشأة التعليمية، وأيضا فحص العاملين في المطاعم بالمنشآت التعليمية، للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية التي قد تنتقل إلى الطلاب مع إعادة الفحص دوريا.