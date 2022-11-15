«الشوكولاتة» مهددة بالاختفاء نتيجة التغيرات المناخية «فيديو»

عرضت فضائية «النيل للأخبار»، تقريرا مصورا يوضح أثر التغيرات المناخية على نبات الكاكاو وهو ما يهدد باختفاء الشوكولاتة بحلول عام 2050، فمع شدة التغيرات المناخية التي أصبح لها تأثيرا كبيرا على عالمنا، باتت عناصر ومكونات الحياة مهددة، ويرجح العلماء أن عدة منتجات ستختفي بمرور الزمن، وبعضها ستكون نادرة ومكلفة للغاية، واحدة من تلك المنتجات التي تواجه خطر الزوال هي الشوكولاتة، وهي الحلوى الأكثر شعبية بالعالم، حيث يحتفل باليوم العالمي للشوكولاتة الموافق 7 يوليو كل عام.

اختفاء الشوكولاتة بحلول عام 2050

ويتوقع العلماء أن يختفي نبات الكاكاو بحلول عام 2050، بسبب التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة والجفاف، فيما يبحث بعض الإخصائيون عن سبل للحفاظ على نبات الكاكاو قبل فوات الأوان.

خصوصية مناخية لزراعة الكاكاو

وتنمو نباتات الكاكاو بمناطق محددة وذات خصوصية مناخية بالكرة الأرضية، حيث تكون الأمطار ودرجات الحرارة والرطوبة ثابتة نسبيًا، لذلك تتركز بشكل أساسي في المناطق المحصورة بين 20 درجة شمالا وجنوب خط الاستواء، فيأتي نصف إنتاج الشوكولاتة من دولتي كوديفوار وغانا، إلا أن هذه المناطق لن تكون صالحة لإنتاج الكاكاو خلال العقود المقبلة، حيث سترتفع درجة الحرارة بمناطق نمو الكاكاو إلى أكثر من 1000 قدم باتجاه الجبال، حيث توجد الحياة البرية، كما أن زراعة الكاكاو أحد أسباب زيادة معدل إزالة الغابات المرتفع للغاية.