درجات الحرارة اليوم الأربعاء 16-11-2022.. تصل لـ 12 درجة ليلا

انخفاض جديد في درجات الحرارة اليوم الأربعاء 16 نوفمبر، وفق ما كشفت عنه الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، مؤكدة أن درجات الحرارة الصغرى تصل لـ 12 درجة مئوية على عدد من مدن الجمهورية، خلال ساعات المساء المتاخرة.

درجات الحرارة اليوم

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى استمرار تكاثر السحب الركامية على الإسكندرية وشمال الوجه البحري، والعلمين والضبعة ومرسى علم وحلايب وشلاتين، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، ومن المتوقع أن تمتد إلى مناطق متفرقة من مدن القناة جنوب الوجه البحرى.

يأتي ذلك بسبب تعرض البلاد لعدد من التغيرات الجوية، بسبب وجود كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا على سطح البحر المتوسط، وأيضا تأثرنا بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على تكاثر السحب الممطرة على شمال البلاد.

درجات الحرارة غدا

وجاءت درجات الحرارة، المتوقعة اليوم الأربعاء 16-11-2022 على مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة 24 - 18

- العاصمة الإدارية 24 - 17

- 6 أكتوبر 24 - 17

- بنها 23 - 18

- دمنهور 24 - 18

- كفر الشيخ 23 - 17

- المنصورة 24 - 17

- دمياط 23 - 18

- بورسعيد 23 - 17

- الإسماعيلية 24 - 14

- السويس 25 - 15

- الزقازيق 24 - 17

- شبين الكوم 24 - 17

- طنطا 23 - 17

- شلاتين 22 - 21

- الإسكندرية 22 - 17

- العلمين الجديدة 24- 17

- وادي النطرون 24- 17

- مطروح 23 - 15

- السلوم 21 - 15

- سيوة 23 - 12

- العريش 24 - 17

- رفح 24 - 17

- الطور 24 - 18

- كاترين 18 - 12

- رأس سدر 22 - 14

- نخل 22 - 13

- طابا 25 - 19

- نويبع 27 - 20

- حلايب 27 - 21

- شرم الشيخ 28 - 20

- الغردقة 27 - 20

- مرسى علم 27 - 21

- الفيوم 25 - 15

- بني سويف 24 - 14

- المنيا 24 - 14

- أسيوط 25 - 13

- سوهاج 24 - 15

- قنا 28 - 14

- الأقصر 29 - 16

- أسوان 28 - 17

- الوادي الجديد 27 - 10

- أبو سمبل 28 - 16

- أبو رماد 27 - 21

- رأس حدربة 26 - 21