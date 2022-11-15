تفاصيل حالة الطقس اليوم.. أمطار على الوجه البحري والعظمى في القاهرة 24

كشف خبراء الأرصاد الجوية، عن أنّ شمال البلاد يشهد طقس معتدل الحرارة اليوم، بينما يكون طقس جنوب البلاد مائل للحرارة، وتكون الفرص مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على «حلايب، وشلاتين، ومرسى علم».

وأكدت هيئة الأرصاد، في بيان عنها، استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة، وقد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى جنوب الوجه البحري ومدن القناة.

وعن درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، فتصل العظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري لـ24 والصغرى 16، السواحل الشمالية العظمى 23 والصغرى 19، جنوب سيناء العظمى 28 والصغرى 19، شمال الصعيد العظمى 26 والصغرى 12، وجنوب الصعيد العظمى 29 والصغرى 16.

توقعات طقس الأيام المقبلة

وأشارت الهيئة إلى أنّ طقس الـ72 ساعة المقبلة، قد يشهد سقوط أمطار على السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، وجنوب البحر الأحمر، ومدينتي حلايب وشلاتين، والسواحل الشرقية للبلاد، ومدن القناة.

وتابعت أنّ الطقس بداية من اليوم وحتى الخميس يكون معتدل خلال ساعات النهار على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، وصولا إلى محافظات شمال الصعيد، ويسود طقس مائل للحرارة على محافظات جنوب البلاد.

درجات الحرارة يومي الأربعاء والخميس

وتسجل درجات الحرارة الأربعاء 16 نوفمبر، القاهرة الكبرى والوجة البحري تصل العظمي لـ 24 والصغرى 15، السواحل الشمالية العظمى 22 والصغرى 15، جنوب سيناء العظمى 27 والصغرى 19، شمال الصعيد العظمى 25 والصغرى 12، وجنوب الصعيد العظمى 28 والصغرى 15 درجة.

وعن درجات الحرارة الخميس 16 نوفمبر العظمى في القاهرة الكبرى والوجة البحري 24 والصغرى 15، السواحل الشمالية العظمى 23 والصغرى 16، جنوب سيناء العظمى 27 والصغرى 18، شمال الصعيد العظمى 25 والصغرى 14، وجنوب الصعيد العظمى 27 والصغرى 16 درجة مئوية.