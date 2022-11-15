الأرصاد توضح أماكن أمطار اليوم.. وحالة الطقس ودرجات الحرارة

كشفت الإدارة العامة للتنبؤ والإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن خريطة سقوط أمطار اليوم الثلاثاء وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فضلا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة.

أماكن أمطار اليوم

وقال بيان هيئة الأرصاد المصرية إن أماكن أمطار اليوم، تتضمن جنوب الوجه البحري حيث تكون خفيفة بنسبة 30%، بينما تكون على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تزداد احتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40%.

وبحسب خبراء الأرصاد من المتوقع أن تكون هناك أمطار اليوم متوسطة بنسبة 40% على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتكون أمطار خفيفة بنسبة 30% على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر.

وتتكون في الساعات الأولى من الصباح الباكر الشبورة المائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تكون حالة الطقس اليوم معتدل الحرارة على معظم الأنحاء، ما عدا السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري يكون لطيفا، ويكون مائلا للحرارة على جنوب سيناء جنوب الصعيد.

أما خلال ساعات الليل يكون الطقس مائلا للبرودة على كل الأنحاء، ما عدا جنوب سيناء يكون لطيفا.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت توقعات خبراء الأرصاد عن درجات الحرارة اليوم على كل المناطق والأنحاء كما يلي:

- القاهرة 24 - 16

- العاصمة الإدارية 24 - 16

- 6 أكتوبر 24 - 15

- بنها 23 - 16

- دمنهور 24 - 16

- كفر الشيخ 23 - 17

- المنصورة 24 - 16

- دمياط 23 - 19

- بورسعيد 23 - 19

- الإسماعيلية 24 - 16

- السويس 25 - 17

- الزقازيق 24 - 16

- شبين الكوم 24 - 16

- طنطا 23 - 17

- شلاتين 28 - 22

- الإسكندرية 22 - 17

- العلمين الجديدة 22- 17

- وادي النطرون 24- 16

- مطروح 23 - 15

- السلوم 21 - 12

- سيوة 23 - 16

- العريش 24 - 17

- رفح 24 - 17

- الطور 24 - 16

- كاترين 18 - 9

- رأس سدر 22 - 18

- نخل 23 - 13

- طابا 25 - 20

- نويبع 27 - 20

- حلايب 27 - 21

- شرم الشيخ 28 - 21

- الغردقة 27 - 19

- مرسى علم 27 - 20

- الفيوم 24 - 16

- بني سويف 24 - 14

- المنيا 25 - 13

- أسيوط 24 - 12

- سوهاج 25 - 13

- قنا 28 - 17

- الأقصر 29 - 16

- أسوان 28 - 19

- الوادي الجديد 27 - 12

- أبو سمبل 28 - 18

- أبو رماد 27 - 20

- رأس حدربة 26 - 21