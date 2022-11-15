رحلة الجدة «دوروثي» من السويد إلى COP27 بدراجة عبر 17 دولة

قطعت أكثر من 8228 كيلو مترا بواسطة دراجتها الهوائية، في رحلة تخطت 4 أشهر، من مدينة «تاسوكو» السويدية، مرورا بـ 17 دولة باتجاه مدينة شرم الشيخ الخضراء، لحضور فعاليات مؤتمر قمة المناخCOP27.

قضت الجدة السويدية، وناشطة المناخ «دوروثي هيلدبراندت»، من أصل ألماني، عشرات الأيام تعد خطواتها حتى تصل لهدفها المنشود، وتظهر في النهاية برفقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال ماراثون للدراجات، قبل أيام.

رحلة السلام والمستقبل

لفتت الجدة دوروثي هيلدبراندت، التي تبلغ من العمر72 عاما، الأنظار بروح الشباب والمرح التي تتحلى بها، ترتدي «تيشرت» باللون الأبيض رمز السلام، دونت عليه كواليس الرحلة ومعلومات شخصية عنها، فضلا عن الهدف من رحلتها ومن أين بدأت ولأي بلد تتجه، والمسافة التي قطعتها.

روت الجدة «دوروثي» التي عبرت17 دولة بدايةً من السويد حتى وصلت إلى مصر، كواليس رحلتها إلى COP27، خلال حديثها لـ«الوطن»، قائلة: «قمت بإعداد هذا القميص لتوثيق رحلتي من السويد لمصر، ودونت عليه تفاصيل الرحلة من بداية عمري وكوني جدة، والمسافة التي قطعتها للمشاركة في هذا الحدث العظيم الذي يشيد به الجميع في شتى بقاع العالم، كما لم أكن متأكدة من السماح بالوقوف في مسيرات خارجcop27 للحديث عن الأضرار من التغيرات المناخية، لكن حالفني الحظ بالوقوف في مسيرة شارك فيها عدد كبير من الأفارقة والأجانب».

مبادرة لا وقود احفوري

كما تحدثت الجدة والناشطة السويدية عن تفاعل الرئيس السيسي مع المبادرة التي تبنتها تحت اسم «لا وقود أحفوري»، مضيفة: «دونت على القميص الذي ارتديته عبارة ركوب الدراجات من أجل المستقبل والسلام، في رسالة لعدم استخدام الوقود الأحفوري الملوث للبيئة والضار بالصحة».

عبور17 دولة بالدراجة

وعن كواليس رحلتها بالدراجة الهوائية، من السويد لمصر، قالت الجدة: «مكثُ 10 أيام في السويد، على الرغم من أنني أعتقد أنها مهمة أيضًا، وعبرت 17 دولة: الدنمارك، ألمانيا، فرنسا، سويسرا، النمسا، سلوفاكيا، المجر، كرواتيا، صربيا، بلغاريا، اليونان، تركيا، لبنان، سوريا، الأردن، مصر»