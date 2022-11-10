الجدة «دوروثي» عبرت 17 دولة بدراجتها.. وشاركت في مارثون مع السيسي بـCOP 27

من مدينة «تاسوكو» السويدية، بدأت الجدة السبعينية «دوروثي»، جولتها بواسطة دراجتها الهوائية في اتجاهها لحضور مؤتمر قمة المناخ COP 27، في مصر على أرض مدينة شرم الشيخ الخضراء، والتي لفتت الأنظار بحضورها خاصة أثناء مشاركتها في مارثون الدراجات رفقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، وحديثها معه الذي لم يستمر دقائق معدودة، لكن الملفت في الأمر هو عبورها نحو 17 دولة، حتى تستطع المشاركة ضمن فعاليات المؤتمر الذي بدأ من الأحد 6 نوفمبر والمستمر حتى 18 من الشهر الجاري.

«الوطن» تواصلت مع الجدة الألمانية «دوروثي»، التي ولدت في مدينة «كاسل» وانتقلت للعيش والاستقرار في السويد، وبدأت رحلتها مستقلة دراجتها الهوائية، والتي أهلتها للوصول إلى مؤتمر قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ في مصر، للحديث عن كواليس الرحلة والمشاركة.

تقول الجدة: «أبلغ من العمر 72 عاما وسافرت من السويد إلى جلاسكو العام الماضي لحضور مؤتمر cop26، لرفع مستوى الوعي بشأن المناخ والتغيرات التي طرأت عليه، وقررت المواصلة في هذا العام للمشاركة في فعاليات cop27».. عبارة بدأت من خلالها الجدة الألمانية «دوروثي» الحديث عن كواليس مشاركتها في المؤتمرات الخاصة بقمة المناخ، مضيفةً: «عبرت 17 دولة وبدأت أولى رحلتي وواجهت أعطال في دراجتي، بدأت من تاسوكو، ثم تركيا، ثم إلى لبنان وصولا بمصر».

رحلة الجدة السبعينية من السويد إلى شرم الشيخ

تعتبر الجدة «دوروثي» واحدة من أهم الناشطات المعنيات بشأن قضايا المناخ، إذ سافرت إلى مؤتمر جلاسكو cop26، إيمانا منها بأهمية الوعي البيئي: «استغرق الأمر من 1 يوليو إلى 5 نوفمبر للوصول إلى شرم الشيخ من مسقط رأسي في السويد بما في ذلك بضعة أيام عطلة وبعض أيام الانتظار في ميناء تاسوكو، تركيا للحصول على عبارة إلى طرابلس في لبنان، كنت أيضًا في مزرعة حبيبة في نويبع لمدة ليلتين ، لأنه كان من السابق لأوانه الوصول إلى شرم الشيخ».

المهمة الشاقة التي قررت الجدة السبعينية القيام بها، ربما جعلتها شغوفه بالوصول إلى هدفها المنشود رغم الصعوبات التي واجهتها: «ظللت10 أيام في جميع أنحاء السويد، على الرغم من أنني أعتقد أنها مهمة أيضًا، وقد عبرت نحو 17 دولة من بينهم الدنمارك، ألمانيا، فرنسا، سويسرا، النمسا، سلوفاكيا، المجر، كرواتيا، صربيا، بلغاريا، اليونان، تركيا، لبنان، سوريا، الأردن، مصر».

المشاركة في مارثون مع الرئيس السيسي

وفيما يخص كواليس مشاركتها في مارثون الدراجات مع الرئيس السيسي، قالت: « حتى الآن لا أعرف إلى أي مدى سيسمح لي بالاشتراك في مؤتمر قمة المناخ، لكني سعيدة بمشاركتي في المارثون بالدراجة مع رئيس مصر، إنه قائد عظيم وقدوة لنا في جميع أنحاء العالم».