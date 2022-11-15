«التعليم»: غرف عزل في المدارس للمصابين بأمراض معدية.. وبيان يومي بالغياب

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة وزارة الصحة والسكان للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية، مؤكدة أنّ البرامج الصحية في المنشآت التعليمية، تدعم أهمية النظافة الشخصية للطلاب، وتحويل الطلاب الذين يعانون من أعراض مرضية للعيادات بالمنشآت التعليمية، والحالات المشتبه في إصابتها بمرض معدٍ إلى غرفة عزل بالمنشآت التعليمية، واستدعاء الطبيب للكشف على الحالات المشتبهة، وإعطاء بيان يومي لمدير المنشأة التعليمية عن نسبة الغياب وأسبابها والحالات المشتبه بإصابتها بأمراض معدية.

مناقشة الحالة الصحية للطلاب أثناء الدراسة

وتضمنت تعليمات وزارة الصحة والسكان، لحماية الطلاب من الأمراض المعدية، بحسب بيان عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التعاون والتنسيق مع طبيب العيادة بالمنشأة التعليمية في كل ما يتعلق بصحة المجتمع المدرسي، وملاحظة التغذية، خاصة مرحلة رياض الأطفال لملاحظة النمو، ومتابعة نظام الغذاء المتكامل مع أخصائية التغذية.

كما تضمنت الإجراءات، عقد اجتماع شهري مع المدرسين لمناقشة الحالة الصحية للطلاب أثناء الدراسة، وترصد المرض بين طلاب المنشأة التعليمية والعاملين بها، ومراقبة الطلاب أثناء التجمعات الروتينية وغير الروتينية وفي قاعات الدراسة.

رصد الأمراض المعدية

وشملت تعليمات قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، المرور على قاعات الدراسة يوميا، والتأكد من عدم ظهور أي أعراض أمراض معدية على الطلاب بالكشف الظاهري، والتوعية الصحية بأعراض الأمراض المعدية، والاهتمام بدمج الرسائل الصحية في الأنشطة الدراسية وكيفية الوقاية من الأمراض بالتعاون مع منسق المنشأة التعليمية.

إعطاء بيان يومي لمدير المنشأة التعليمية عن نسبة الغياب

ووجّهت الوزارة، بالإشراف على إجراءات مكافحة العدوى داخل المنشآت التعليمية، بالتعاون مع منسق المنشأة التعليمية، ومتابعة توافر المياه والصابون والحث على غسيل الأيدي، واستيفاء النموذج الخاص بالغياب لأسباب مرضية (مع منسق المنشأة التعليمية).