«القابضة للمياه»: التوسع في استخدام الطاقة المتجددة لمواجهة تغيرات المناخ

نشرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على صفحتها بـ«فيسبوك»، انفرجراف عن الاحتباس الحراري كأحد تأثيرات التغيرات المناخية، تزامنا مع انعقاد مؤتمر المناخ المنعقد بشرم الشيخ COP27.

وأوضحت شركة المياه أن أحد أسباب الاحتباس الحراري في العالم، هو الاعتماد على إنتاج الطاقة من المصادر التقليدية، والتي ينتج عنها غاز ثاني أكسيد الكربون الملوث للبيئة، حيث ينتج حوالي 4200 طن من الغازات الضارة لكل ميجا وات/ سنويا مستخدم من الطاقة التقليدية.

خفض الانبعاثات الكربونية إلى صفر

وأشارت الشركة القابضة لمياه الشرب في بيان، إلى أن استخدام الطاقات المتجددة يساعد على خفض الانبعاثات الكربونية إلى صفر، ويساعد على حل مشكلة الاحتباس الحراري الذي يؤثر على المناخ العالمي بشكل سيئ.

وأوضحت الشركة أنها تتجه نحو التوسع في استخدام الطاقات الخضراء، بتنفيذ محطات الطاقة الشمسية، ليبلغ إجمالي إنتاج محطات الطاقة الشمسية 2.5 ميجا وات، وهو ما يوفر انبعاث نحو 2100 طن سنويا من الغازات الملوثة للبيئة.

دورة عن الموارد المائية وتغير المناخ

على الجانب الآخر، نظمت الإدارة العامة للتدريب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، برنامجا تدريبيا بعنوان «الموارد المائية وعلاقتها بتغير المناخ والتنمية المستدامة» نحو رؤية مصر 2030، وتناولت معنى التغييرات المناخية والتنمية المستدامة وعلاقتهم بعضهم.

وأكد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، أنه يتم تنظيم دورات تدريبية للعاملين بالشركة في مختلف التخصصات من أجل الارتقاء بالمستوى المهني وصقل مهارات العاملين ضمن خطة التدريب الداخلي بالشركة.

وأضاف أن الخطة التدريبية شملت تدريب العاملين على برنامج sampling بهدف التعرف على طريقة جمع العينات الكيماوي والبكتيريولوجي وإجراءات حفظ العينات لحين تحليلها والاحتياطات الواجب مراعاتها عند إجراء جمع العينات.

أساسيات المعالجة ومكونات المحطة

وقال «نجيب» إنه تم تنفيذ دورة المسار الوظيفي عن أساسيات المعالجة ومكونات المحطة للتعرف على الخصائص الطبيعية والكيميائية والبيولوجية للمياه والتعرف ومراحل تنقية المياه وأنواع المصافي وأنواع أحواض الترسيب والشروط الواجب توافرها في المواد المطهرة وخصائص الكلور وكذلك النظم الهندسية لتغذية الشبكات بمياه الشرب.

وشهد مركز التدريب تنفيذ دورات تدريبية عن أجهزة القياس ومكونات المحطات والشبكات، والهدف منها هو التعرف على أجهزة قياس المؤشرات القياسية وأجهزة قياس الخواص الفيزيائية والخصائص الطبيعية والكيماوية وأنواع المحطات وطرق التنقية وأنواع المحابس والمواسير، وكذلك دورة المسار الوظيفي عن مشاكل التشغيل للتعرف على مشاكل التشغيل بالمآخذ والخطوات الواجب مراعاتها عند التشغيل ومشاكل التشغيل في المروقات.

وتم تدريب العاملين على إجراء العمليات الحسابية باستخدام برنامج الإكسل وعمل رسومات بيانية توضح النتائج باستخدام نموذج لتقرير معين، وكيفية طباعة التقارير بشكل واضح بناء على حسابات دقيقة، والقدرة على تحويل النظام الورقي بالإدارات إلى نظام إلكتروني باستخدام برنامج الإكسل.