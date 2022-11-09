نائب الرئيس الأمريكي السابق يشيد بمشروعات مصر في الطاقة المتجددة

قال نائب الرئيس الأمريكي السابق، آل جور، إنّ هناك حلولًا أمام العالم فيما يتعلق بمواجهة التغيرات المناخية، موضحًا أنّ لدينا الطاقة الشمسية، وهذه الطاقة يمكن استخدامها اقتصاديا، وفي العام الماضي، كان 90% من مصادر الطاقة في بعض المناطق طاقة متجددة، وأصبحت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تتميز بسعر منخفض عن 5 سنوات سابقة.

وأضاف نائب الرئيس الأمريكي السابق، في كلمته خلال جلسة «الأرض»، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ في شرم الشيخ COP27، أنّ الشمس والرياح تقدمان حلولًا أرخص من مصادر الطاقة الأخرى: «رأينا هذه الإمكانات في مصر، وهناك إمكانية لاستخدام الطاقة المتجددةن ويمكن مضاعفة مصادر الطاقة المتجددة أكثر من 400 ضعف، وهذا ما سيؤدي إلى خلق الوظائف، لكن هناك فجوة تمويلية ونحتاج إلى ضخ المزيد من الأموال في القارة الأفريقية».

وتابع بأنّ هناك انتباهًا كبيرًا لهذا القمة لتغير النظام المناخي، موضحًا: «انظروا إلى التمويل الذي تقدمه كندا، 96% منه موجه إلى أفريقيا، ونحتاج المزيد والمزيد من التمويلات التي توجه إلى أفريقيا، نحن الآن نتحدث عن السؤال، لماذا يجب أن نقلل الانبعاثات ومن أين تأتي، ندعو الجميع إلى تقديم الأفكار والبيانات بخصوص مواجهة التغيرات المناخية، هناك فريق علمي متعاون على مستوى عالٍ جدا، ومخزون من البيانات والمعلومات وقطاعات مختلفة».

وأكد: «يمكن ملاحظة السبب وراء وضع مجسات في الفضاء، هذه الشريحة توضح أننا نستطيع أن نقيس نسبة الاحترار في المحيطات، يجب أن نستخدم آليات الذكاء الاصطناعي لقياس نسبة الاحترار الذي يأتي من أماكن مختلفة وكذلك الطبقات المختلفة ويتم جمع كل هذه البيانات من مصادرها المختلفة ونضعها في خوارزمية معينة، وبدأنا في النظر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وكانت هناك إشارت تم تقديرها وتقييمها فيما يتعلق بالانبعاثات، وجرى استخدام أكثر الطرق فاعلية في قياس انبعاثات ثاني أكسيد الكربون».