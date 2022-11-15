ضبط تاجر بحوزته 70 طن أرز قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية 

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الأستاذه فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية للتأكد من توريد الأرز الشعير والقمح للصوامع والشون المخصصة تنفيذاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن.

التصدى بكل حزم لظاهرة الغش التجارى

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة التصدى بكل حزم لظاهرة الغش التجارى والتأكد من بيع الارز الابيض والدقيق وكافة السلع التموينية المدعمة من قبل الدوله للمواطنين طبقاً للأسعار المقررة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين .

ضبط 70 أرز قبل بيعه وتهريبه للسوق السوداء

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، وبناءً على المعلومات الوارده إلى المديريه والتي تفيد بقيام احد التجار بتجميع كميات كبيرة من الارز الشعير بناحية احدى قري ابو كبير ، وتم تشكيل حمله مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية وبرفقة محمود جبر كبير مفتشي المديريه بالاشتراك مع ادارة تموين ابو كبير برئاسة محمد محيي مدير الإدارة وتوجهت الحملة للمكان المذكور و تبين وجود مخزنين بهما 70 طن ارز شعير معبأه داخل شكائر بلاستيك مختلفة الألوان والأحجام بغرض تهريبه وبيعه بالسوق السوداء وتم تطبيق القانون على المخالفين.