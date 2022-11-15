تشييع جثمان سامي فهمي وضبط 300 طن أرز.. أبرز أحداث محافظات مصر

شهدت محافظات مصر خلال الساعات الماضية عدة أحداث كانت أبرزها تشييع جثمان الفنان سامي فهمي في الإسكندرية، وضبط أكثر من 300 طن أرز قبل بيعها في السوق السوداء في الشرقية، وإعلان عميد كلية زراعة جامعة بنها زراعة 57 فدانا بالكلية، وانتشال جثة أحد ضحايا «أتوبيس الدقهلية» من ترعة «الرياح التوفيقي»، وإصابة 6 أشخاص في حادث سقوط شجرة على توك توك وسيارة في البحيرة.

وترصد «الوطن» في السطور القادمة تفاصيل الأحداث الواقعة على مدار اليوم السبت.

تشييع جثمان الفنان سامي فهمي

شيعت أسرة الفنان سامي فهمي جثمانه بمقابر العامود في الإسكندرية، بحضور جمهوره وسط غياب الفنانين، حيث توفي أمس الأحد بحسب ما أعلنت شقيقته عايدة فهمي.

ضبط أكثر من 300 طن أرز في الشرقية

ضبطت مديرية التموين في الشرقية ما يقرب من 324 طن أرز شهر محلي موسم حصاد 2022، داخل شونة في دائرة مركز الزقازيق قبل بيعها في السوق السوداء بعدما ورد معلومات إلى المديرية تفيد بقيام أحد التجار بتجميع كميات كبيرة من الأرز الشعير داخل الشونة.

زراعة 57 فدان قمح في كلية الزراعة جامعة بنها

أعلن الدكتور محمود الزعبلاوي، عميد كلية الزراعة بمشتهر، جامعة بنها زراعة 57 فدان قمح هذا الموسم في حقول الكلية بأصناف عالية الإنتاجية لسد العجز في الفجوة الغذائية وتقليل المستورد من القمح، مضيفًا في بيان أن المساحة المنزرعة قمح هذا العام زادت عن العام الماضي بأضعاف مماثلة.

انتشال جثة أحد ضحايا «أتوبيس الدقهلية»

انتشلت قوات الإنقاذ في الدقهلية جثمان، يوسف محمد زكي، 15 عاما، لاعب كرة القدم في نادي بايونرز، مواليد 2007، أحد ضحايا حادث أتوبيس ميت غمر من ترعة «الرياح التوفيقي».

إصابة 6 أشخاص في حادث سقوط شجرة على سيارة وتوك توك

أُصيب 6 أشخاص بجروح وكدمات متفاوتة متفرقة بأنحاء الجسم إثر سقوط شجرة على «توك توك» وسيارة «تمناية» بالقرب من مدخل أبو عطا بنطاق مدينة النوبارية في مستشفى البحيرة، وجرى نقلهم إلى مستشفى قرب النوبارية، وتحرير محضر بالواقعة.