أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، وجود استقرار واضح في أسعار الفراخ البيضاء وجميع مشتقاتها، اليوم الأربعاء 16-11-2022 في الأسواق المحلية، نظرا لتوافر المعروض منها.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 16-11-2022 في مصر

وأضاف رئيس شعبة الدواجن، في تصريحات لـ«الوطن»، إن سعر الفراخ البيضاء في الأسواق المختلفة، استقرت عند سعر 40 جنيهًا للكيلو، في حين استقرت اسعار الدواجن من نوع الأمهات عند سعر 28 جنيها للكيلو، كما استقرت الفراخ من نوع الساسو عند 50 جنيهًا، والبلدي بين 45 جنيها للكيلو.

وأضاف السيد، أن أسعار الفراخ البلدي اليوم الأربعاء الموفق 16-11-2022، بالمزارع تراوح سعر الكيلو بين 40 و41 جنيهًا، وتباع في الأسواق للمستهلك، بين 45 إلى 47 جنيهًا، وهذه الأسعار قد تختلف بين محافظة وأخرى، وفقا لتكاليف النقل.

سعر الفراخ البيضاء في المحال التجارية

أما في المحال التجارية الكبرى، سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 16-11-2022، مشتقاتها كالآتي:

البانيه بين 95 و130 جنيهًا

الصدور بالعظم بين 80 و90 جنيهًا

الفرخة المجمدة تراوحت ما بين 70 و95 جنيها.

الشيش طاووق الكيلو بـ120 جنيهًا.

شيش البانيه بين 120 و170 جنيها.

الهياكل تراوحت بين 20 و26 جنيهًا.

طبق الأجنحة الصافي 30-35 جنيها.

طبق الكبد والقوانص بين 45 إلى 55 جنيهًا.

الأوراك بين 46 و56 جنيهًا.

كيلو الأوراك المخلية بين 65 و70 جنيهًا

كيلو الدبابيس تراوحت بين 60 و65 جنيهًا.