أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 13-11-2022 في مصر

شهدت أسعار الدواجن استقرارا في الأسعار منذ الأسبوع الماضي، لتحافظ على نفس قيمتها السعرية منذ فترة.

وفيما يلي، نعرض في التقرير التالي، أسعار الفراخ البيضاء اليوم ومشتقاتها في السوق المحلي، وفق شعبة الدواجن، والمحلات التجارية.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن» قال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إن أسعار الدواجن البلدي بالمزارع تراوح ما بين 40 و41 جنيهًا للكيلو، ليباع بالأسواق للمستهلك ما بين 45 إلى 47 جنيهًا.

وأضاف أن سعر الدواجن البيضاء في السوق المحلي بسعر 40 جنيهًا للكيلو، بينما يباع الكيلو من الساسو بنحو 50 جنيهًا، بينما سعر أمهات الدواجن بسعر 28 جنيها، موضحًا أن تلك الأسعار قد تختلف من منطقة لأخرى حسب تكلفة النقل.

سعر الكتكوت في مصر

وأوضح سامح أن سعر الكتكوت الأبيض تراوح ما بين 2.5 إلى 4.75 جنيه، بينما سعر الكتكوت الساسو 3 إلى 3.25 جنيه، وهذه أسعار الجملة وليس سعر للمستهلك.

سعر الفراخ البيضاء في المحال التجارية

أما في المحلات التجارية فقد رصدت «الوطن» أسعار الفراخ البيضاء اليوم، مشتقاتها، حيث وصل الكيلو البانيه بين 95 و130 جنيهًا، بينما صدور الدواجن بالعظم بين 80 و90 جنيهًا، وتباع الفرخة المجمدة وزن من 750 إلى 1300 جرام، قيمة تراوحت ما بين 70 و95 جنيها.

بينما سجل الشيش طاووق الكيلو بـ120 جنيهًا، في حين كان طبق الشيش البانية قيمة تراوحت بين 120 و170 جنيها، وسعر الهياكل للفراخ البيضاء عند قيمة تراوحت بين 20 و26 جنيهًا، طبق الكبد والقوانص اليوم من 45 إلى 55 جنيهًا في المحلات التجارية الكبري.

بينما سجل سعر الأجنحة بين 30 إلى 35 جنيهًا، ووصل سعر الأوراك اليوم السبت بين 54 و56 جنيهًا، بينما الأوراك المخلية اليوم بين 65 و70 جنيهًا، بينما الدبابيس لقيمه تراوحت بين 60 و65 جنيهًا.