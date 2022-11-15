أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 15-11-2022 في مصر

استقرت أسعار الفراخ البيضاء ومشتقاتها اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر الجاري، سواء في السوق المحلية والمحال التجارية الكبرى، بسبب توافر المعروض.

وفيما يلي، نعرض في التقرير التالي، أسعار الفراخ البيضاء اليوم ومشتقاتها في السوق المحلية، وفق شعبة الدواجن، والمحال التجارية.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

قال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن»، إن سعر الدواجن البيضاء في السوق المحلية بسعر 40 جنيهًا للكيلو، بينما يباع الكيلو من الساسو بنحو 50 جنيهًا، بينما سعر أمهات الدواجن بسعر 28 جنيها.

وأضاف أن أسعار الدواجن البلدي بالمزارع تراوح ما بين 40 و41 جنيهًا للكيلو، ليباع بالأسواق للمستهلك ما بين 45 إلى 47 جنيهًا، موضحًا أن تلك الأسعار قد تختلف من منطقة لأخرى حسب تكلفة النقل.

سعر الفراخ البيضاء في المحال التجارية

أما في المحال التجارية فقد رصدت «الوطن» أسعار الفراخ البيضاء اليوم، مشتقاتها، فقد جاءت سعرها للكيلو كالآتي:

البانيه بين 95 و130 جنيهًا

صدور الدواجن بالعظم بين 80 و90 جنيهًا

الفرخة المجمدة وزن من 750 إلى 1300 جرام، قيمة تراوحت ما بين 70 و95 جنيها.

الشيش طاووق الكيلو بـ120 جنيهًا.

طبق الشيش البانية قيمة تراوحت بين 120 و170 جنيها.

الهياكل الفراخ البيضاء تراوحت بين 20 و26 جنيهًا.

طبق الكبد والقوانص اليوم من 45 إلى 55 جنيهًا.

الأجنحة بين 30 إلى 35 جنيهًا.

الأوراك بين 54 و56 جنيهًا.

الأوراك المخلية بين 65 و70 جنيهًا

الدبابيس تراوحت بين 60 و65 جنيهًا.