14 مستشفى لعلاج الإدمان مجانًا في المحافظات.. اعرف عناوينها

يحتاج مرضى الإدمان إلى علاج مكثف ومتابعة مستمرة طوال فترة العلاج، حتى لايقع المريض فريسة سهلة للعودة إلى تناول المواد المخدرة، بالإضافة إلى المتابعة الجسدية لأعراض الانسحاب فضلا عن التأهيل النفسي للمرضى، ومعالجة أسباب الوقوع بين براثن الإدمان سواء كانت نفسية أو إجتماعية، مما يجعل من علاج الإدمان ذي طابع خاص وفقا للبرامج العلاجية وتكلفتها.

وحفاظا على الشباب من شبح الإدمان، وفرت وزارة الصحة المصرية 18 مركزا لعلاج الإدمان داخل مستشفيات النفسية والعصبية التابعة لوزارة الصحة المصرية داخل القاهرة الكبرى والمحافظات، منها 4 مراكز بالقاهرة الكبرى، و14 داخل المحافظات، وجميعها تقدم بها الخدمة مجانا، وبها قسم للحجز الداخلي، والتي جاءت على النحو التالي:

عيادات علاج الإدمان والتعاطي ببنها

محافظة القليوبية: عيادات علاج الإدمان والتعاطي، وتقع بشارع كلية العلوم خلف مستشفى صدر بنها.

عيادات علاج الإدمان والتعاطي بالشرقية

محافظة الشرقية: عيادات علاج الإدمان والتعاطي و تقع بمنتصف الطريق بين قرية كفر العزازى ومدينة القرين بمدينة أبوحماد.

عيادات علاج الإدمان والتعاطي بالمنوفية

محافظة المنوفية: عيادات علاج الإدمان والتعاطي وتقع في مجمع المستشفيات بقرية ميت خلف بمدينة شبين الكوم.

عيادات علاج الإدمان والتعاطي بالدقهلية

محافظة الدقهلية: عيادات علاج الإدمان والتعاطي وتقع بقرية الدميرة بالسرايا بمركز طلخا.

عيادات علاج الإدمان والتعاطي بالغربية

محافظة الغربية: وتضم مركزين لعلاج الإدمان وهما عيادات علاج الإدمان والتعاطي وتقع بشارع عبد الحي مشهور بجوار مستشفى طنطا الجامعي بمحافظة الغربية.

وعيادات علاج الإدمان والتعاطي بمستشفى شبرا قاص للصحة النفسية بمدينة السنطة.

عيادات علاج الإدمان والتعاطي بالإسكندرية

محافظة الإسكندرية: وتضم مركزين لعلاج الإدمان وهما عيادات علاج الإدمان والتعاطي في شارع النبوي المهندس بحي المنتزه.

وعيادات علاج الإدمان والتعاطي بمركز عباس حلمى للصحة النفسية بطريق إسكندرية مطروح بحي العجمي.

عيادات علاج الإدمان والتعاطي ببورسعيد

محافظة بورسعيد: عيادات علاج الإدمان والتعاطي في امتداد شارع 23 ديسمبر أمام مساكن المروة بحي الزهور.

عيادات علاج الإدمان والتعاطي بأسوان

محافظة أسوان: عيادات علاج الإدمان والتعاطي في السد العالي شرق بجوار الحجر الصحي.

عيادات علاج الإدمان والتعاطي بسوهاج

محافظة سوهاج: عيادات علاج الإدمان والتعاطي بشارع التحرير بجوار مستشفى الأمراض الجلدية.

عيادات علاج الإدمان والتعاطي ببني سويف

محافظة بني سويف: عيادات علاج الإدمان والتعاطي بكورنيش النيل خلف مستشفى بني سويف العام.

عيادات علاج الإدمان والتعاطي بأسيوط

محافظة أسيوط: عيادات علاج الإدمان والتعاطي في 4 شارع الملك فيصل بجوار مديرية الشؤون الصحية بأسيوط.

عيادات علاج الإدمان والتعاطي بالمنيا

محافظة المنيا: عيادات علاج الإدمان والتعاطي خلف جهاز مدينة المنيا الجديدة بمحافظة المنيا.