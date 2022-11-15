أخصائية تغذية: مصرع 3 ملايين شخص حول العالم سنويا نتيجة التغيرات المناخية

قال الدكتورة أسماء زين العابدين، أخصائية التغذية العلاجية، إن هناك علاقة وطيدة بين التغيرات المناخية والغذاء، إذ أن ندرة الأمطار أو غزاراتها تؤثر على نمو المحاصيل الزراعية، وهو ما قد ينتج عنه قلتها، مشيرة إلى بيان منظمة الصحة العالمية الذي أعلن عن انخفاض الإنتاج الراعي العالمي بنسبة 50%، وهو رقم ضخم ومثير للفزع، موضحة أن أن العالم يسجل نحو 3 ملايين حالة وفاة سنويًا نتيجة سوء التغذية.

سوء تغذية نتيجة استخدام الأسمدة والكيماويات المفرط

وأضافت «زين العابدين»، خلال حوارها على فضائية «النيل للأخبار»، أن سوء التغذية ليست مقتصرا على الفقر أو الجوع أو قلة الموارد الغذائية، إنما ينتج عن تناول المحاصيل التي استخدم بها الأسمدة والكيماويات بكثرة نتيجة التغيرات المناخية والاحتباس الحراري.

30 مليون لاجئ نتيجة الكوارث الناجمة عن التغيرات المناخية

وأوضحت أخصائية التغذية العلاجية، أن التغيرات المناخية وما نتج عنها من احتراق الغابات الاستوائية والفيضانات والزلازل والعديد من الكوارث الكونية الأخرى أدت إلى تشرد العديد من اللاجئين، حيث تصل أعدادهم إلى ملايين الأشخاص وتقدر بحوالي 30 مليون مشرد بسبب التغيرات المناخية.

تأثير التغيرات المناخية على التنوع الغذائي

وأكدت «زين العابدين»، أن التغيرات المناخية أثرت على فصول السنة الأربعة، من حيث الطول ودرجات الحرارة، وهو ما أنعكس بصورة سلبية على التنوع الغذائي، مشيرة إلى خطورة هذا الأمر إذ أن الإنسان بحاجة لكافة العناصر الغذائية وندرة بعض المواد الغذائية سيؤثر على صحته بالسلب.