«القوى العاملة»: توقيع عقود عمل لشباب في أسيوط.. وزيارة لصيادي بحيرة المنزلة

تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة في أسيوط، بشأن توقيع عقود عمل للشباب الذين سجلوا رغبتهم في العمل من خلال ملتقى التوظيف الذي عقد مؤخرا بالمحافظة يوم 8 نوفمبر الحالي، حيث أكد علي السيد، مدير المديرية، أنّ ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، بتوفير فرص عمل مناسبة ولائقة للشباب والمتابعة حتى تحرير عقود العمل.

وأشار مدير المديرية إلى تحرير 80 عقد عمل للشياب لمن سجل بـ ملتقى التوظيف بمقر المديرية، بحضور أحد ممثلي شركات التجارة المواد الغذائية، وهي إحدى الشركات التي شاركت في ملتقى التوظيف.

زيارة ميدانية لصيادي بحيرة المنزلة بالدقهلية

وتلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية، بشأن زيارة وفد من المديرية، برئاسة ياسر سعيد، مجموعة من الصيادين العاملين ببحيرة المنزلة، في مناطق المطرية والجمالية بالمنزلة، للاطمئنان على أوضاعهم والاستماع للمشاكل التي يواجهونها.

وقال مدير المديرية، إنّ ذلك يأتي في إطار حرص وزير القوى العاملة، على رعاية العمالة في جميع المجالات خاصة الأولى بالرعاية، حيث جرى الاستماع إلى مشكلات الصيادين.