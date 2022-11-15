«القوى العاملة» تحذّر الباحثين عن فرص عمل بالخارج من الشركات الوهمية

ناشدت وزارة القوى العاملة، المواطنين الباحثين عن فرص عمل في الخارج، بتحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشركات، والصفحات المشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تعلن عن فرص عمل وهمية بالخارج، مستغلّة حاجة وطموح الشباب في السفر، وتطلب منهم بياناتهم الشخصية، ومبالغ مالية مقابل السفر، وتوفير فرص عمل لهم.

التواصل من خلال القنوات الرسمية للوزارة

وتهيب الوزارة، بالمواطنين، محذّرة من التعامل مع تلك المواقع أو الصفحات، أو شركات إلحاق العمالة الوهمية أو الموقوفة، مناشدة جموع المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج بالتواصل من خلال القنوات الرسمية لوزارة القوى العاملة سواء على الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي http://www.manpower.gov.eg، أو صفحة الوزارة على فيس بوك، أو من خلال التواصل مباشرة مع الإدارة العامة للتشغيل الخارجي، أو الإدارة العامة لشؤون شركات إلحاق العمالة بالخارج، بديوان عام الوزارة: 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر، للاستفسار منها عن مصداقية تلك الفرص، أو صحة تراخيص هذه الشركات.

وقائع سابقة لتورط مواقع وصفحات مشبوهة

وكانت وزارة القوي العاملة، نوهت من قبل بما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، منذ عدة أشهر، من إعلان منسوب للوزارة يطلب مبالغ مالية مقابل التوظيف وعقود العمل في الإمارات، عار تماما من الصحة، وحذّرت المواطنين من مثل هذه الإعلانات الوهمية التي تستغل رغبة الشباب في السفر لتستدرجهم بمثل هذه العقود «المضروبة»، وتطلب مبالغ مالية بالمخالفة للقانون، وفي النهاية يتفاجأ العامل بأنّ الشركة وهمية.