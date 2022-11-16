أسعار طبق البيض في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 16-11-2022

اهتمام كبير بمتابعة كل أسعار السلع الغذائية من قبل المواطنين ومنها اللحوم بنوعيها البيضاء والحمراء وسعر كرتونة البيض في السوق المحلية اليوم الأربعاء 16 نوفمبر، باعتبارها أحد أنواع البروتينات المهمة التي يحتاج إليها الجسم لإمداده بالبروتين.

وفي السطور القادمة، تعرض بوابة «الوطن»، سعر طبق البيض اليوم، سواء الأبيض أو الأحمر أو البلدي في الأسواق المحلية، والمحال التجارية الكبرى.

سعر كرتونة البيض في السوق المحلية

«استقرار ملحوظ في الأسعار، واليوم وصل سعر طبق البيض الأبيض بسعر 72 جنيهًا في المزرعة، وتصل للمستهلك في السوق المحلية بسعر 78 جنيهًا، بينما سعر كرتونة البيض البلدي سجَّل نحو 95 جنيهًا» وفق الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالقاهرة، في تصريحات لـ«الوطن».

وأضاف رئيس الشعبة، أن أسعار البيض مستقرة منذ مطلع الأسبوع الجاري ولم تشهد حتى الآن أي ارتفاعات، مشيرًا إلى أن سعر كرتونة البيض الأحمر في المزرعة نحو 70 جنيهًا، بينما تصل في السوق المحلية ما بين 73 إلى 75 جنيهًا.

سعر طبق البيض في المحال التجارية

واختلفت أسعار البيض فى المحال التجارية الكبرى، إذ أن هناك اختلافا في السعر بحسب الشركة المنتجة والتغليف ومدة الصلاحية، إذ وصل سعر كرتونة البيض من النوع الأحمر ما بين 85 إلى 105 جنيهات، أما طبق البيض الأبيض المكونة من 30 بيضة اليوم بين 80 إلى 90 جنيهًا.

سعر البيض في منافذ وزارة الزراعة

ويجد المواطن سعر البيض مختلفا في منافذ وزارة الزراعة، فقد سجل سعر طبق البيض نحو 70 جنيهًا لكرتونة البيض الأبيض، وطبق البيض الأحمر بنحو 74 جنيهًا.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

وعن أسعار الدواجن، فسجلت اليوم الأربعاء في المحال التجارية الكبرى على هذا النحو:

- سعر طبق الكبد والقوانص اليوم من 45 إلى 55 جنيهًا.

- سعر الأجنحة بين 30 إلى 35 جنيهًا.

- سعر الأوراك بين 54 و56 جنيهًا.

- سعر الأوراك المخلية بين 65 و70 جنيهًا.

- سعر الدبابيس تراوحت بين 60 و65 جنيهًا.

- سعر البانيه بين 95 و130 جنيهًا.

- سعر صدور الدواجن بالعظم بين 80 و90 جنيهًا.

- سعر الشيش طاووق الكيلو بـ120 جنيهًا.

- سعر طبق الشيش البانية قيمة تراوحت بين 120 و170 جنيها.

- سعر الهياكل الفراخ البيضاء تراوحت بين 20 و26 جنيهًا.

- سعر الفرخة المجمدة وزن من 750 إلى 1300 جرام، قيمة تراوحت ما بين 70 و95 جنيها.