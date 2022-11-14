سعر طبق البيض في الأسواق المحلية اليوم الاثنين 14-11-2022

اهتمام كبير داخل الشارع المصري بسعر كرتونة البيض التي سجلت اليوم في بداية التعاملات الصباحية ليوم الاثنين 14 نوفمبر الجاري استقرارا ملحوظا داخل كافة الأسواق المحلية، إذ أرجع الخبراء ذلك لتوافر المعروض من السلعة الغذائية.

وترصد بوابة «الوطن»، في التقرير التالي سعر طبق البيض اليوم، سواء الأبيض أو الأحمر أو البلدي في الأسواق المحلية، وفق شعبة الدواجن اليوم فضلا عن الأسعار داخل المحلات التجارية الكبرى، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر كرتونة البيض في السوق المحلي

«سعر طبق البيض الأبيض بسعر 72 جنيهًا في المزرعة، ويصل للمستهلك في السوق المحلي بسعر 78 جنيهًا، بينما سعر كرتونة البيض البلدي سجل نحو 95 جنيهًا»، وفق الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالقاهرة، في تصريحات لـ«الوطن».

وتابع أن سعر كرتونة البيض الأحمر وصل اليوم في المزرعة نحو 70 جنيهًا، بينما تصل في السوق المحلي ما بين 73 إلى 75 جنيهًا، وهو ما يؤكد على استقرار أسعار البيض في الأسواق المحلية.

سعر البيض في منافذ وزارة الزراعة

ووفقا لرغبة الكثير في شراء البيض من منافذ وزاة الزراعة باعتبار أنه طازج 100%، فسجل سعر طبق البيض اليوم الاثنين نحو 70 جنيهًا لكرتونة البيض الأبيض، وطبق البيض الأحمر بنحو 74 جنيهًا في المنافذ.

سعر طبق البيض في المحلات التجارية

وداخل المحلات التجارية فجاء سعر طبق البيض الأبيض المكونة من 30 بيضة اليوم ليتراوح بين 80 إلى 90 جنيهًا، وسعر كرتونة البيض من النوع الأحمر ما بين 85 إلى 105 جنيهات، إذ أن الاختلاف في سعر البيض حسب لشركة المنتجة والتغليف ومدة الصلاحية.